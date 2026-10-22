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L'évolution ADUO du moteur Honda l'a fait régresser en matière de comportement

Le président du HRC revient sur les progrès de Honda avec sa dernière mise à jour de l'unité de puissance.

Benjamin Vinel Ken Tanaka

Publié: 22 oct. 2026, 07:20

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Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Le président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, admet que l'évolution de l'unité de puissance F1 du constructeur a rapproché son comportement du niveau de sa première spécification problématique.

Honda connaît des difficultés depuis son retour à part entière en championnat du monde, alors qu'une nouvelle réglementation technique a été adoptée avec des unités de puissance intégrant près de 50% d'énergie électrique.

Si l'AMR26 conçue par Adrian Newey avait ses propres défauts, elle a été rendue imprévisible par le groupe propulseur de la firme japonaise, qui manquait non seulement de puissance et de fiabilité, mais souffrait aussi de son comportement, avec du turbo lag et des "rétrogradages aléatoires" - tels que décrits par Fernando Alonso.

Les évolutions du châssis et du moteur de la fin de l'été ont nettement amélioré les performances d'Aston, au point que l'équipe commence désormais à se mêler au milieu de peloton, avec six points inscrits sur les six dernières manches.

Cependant, la mise à jour de l'unité de puissance - rendue possible par le système "Additional Development and Upgrade Opportunities" (ADUO) destiné aux motoristes - a aussi eu quelques inconvénients.

"Comme les pilotes l'ont également dit, le plus gros problème est que nous n'avons tout simplement pas assez de puissance par rapport à nos concurrents", a déclaré Watanabe. "Avec la Spec 2, notre objectif était de réduire progressivement cet écart en augmentant la puissance délivrée."

"Nous avons atteint l'objectif de puissance que nous avions fixé pour la Spec 2, mais nous avons aussi apporté quelques changements au processus de combustion et à d'autres domaines. En conséquence, le comportement a régressé vers quelque chose de plus proche de ce que nous avions connu avec la Spec 1 à ses débuts."

"C'est quelque chose que nous pouvons améliorer avec le temps, à la fois par des changements matériels et par des affinements du système de contrôle. Même dans ces circonstances difficiles, nous avons pu confirmer que le comportement s'améliore."

"Cependant, nous manquons encore de puissance, et c'est quelque chose que nous devons traiter."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Les difficultés actuelles de Honda sont bien connues, la marque ayant eu besoin d'un certain temps pour récupérer des ingénieurs F1 expérimentés après avoir (officiellement) mis fin à son partenariat avec Red Bull en 2021.

"Je pense que le point de départ [des difficultés actuelles], c'est que nous avons pris du retard dans le développement", a détaillé Watanabe. "En établissant le HRC comme une société de développement en compétition, nous avons veillé à ce que le travail lié à la F1 se poursuive, même au niveau de la recherche fondamentale. Le développement ne s'est donc jamais complètement arrêté."

"Cependant, lorsque nous avons annoncé notre retour en 2023, nous devions mettre en place le plus rapidement possible une organisation de développement pleinement opérationnelle, et cela a pris du temps. Nous avons pris la décision de revenir un an plus tard que nos concurrents, et il a également fallu du temps pour mettre en place la structure de développement."

"En conséquence, nous avons effectivement perdu près de deux ans. Dans cette situation, nous nous sommes d'abord concentrés sur le développement de la batterie et du moteur électrique, qui prennent beaucoup de temps à développer. Je pense que nous avons atteint nos objectifs dans ces domaines, mais cela a signifié que le développement du moteur thermique a pris du retard."

"Si nous avions pu commencer le développement avec une organisation dotée de tous ses effectifs dès le départ, nous aurions pu allouer des ressources à la fois aux composants électrifiés et au moteur. Mais nous manquions initialement de personnel, nous avons donc commencé par la partie électrifiée puis nous avons déplacé notre attention vers le moteur."

"Nous avons accéléré pour rattraper notre retard, mais nous nous sommes ensuite heurtés au plafond budgétaire et aux restrictions sur le temps d'exploitation. Au final, nous n'avons pas pu combler le terrain perdu."

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