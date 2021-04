Le nouveau moteur Honda est un atout aérodynamique pour Red Bull

Honda entame sa dernière saison en Formule 1 en introduisant un nouveau concept sur son groupe propulseur, celui que Red Bull et AlphaTauri continueront d'exploiter au-delà de la saison 2021. Pour la conception de ce bloc, Honda s'est montré plus agressif qu'à l'accoutumée. Quelques changements clés ont affiné la taille du package, se rapprochant de la célèbre philosophie "taille zéro" vue chez McLaren entre 2015 et 2016.

Mais alors que des problèmes de refroidissement et un turbo incapable de fonctionner pleinement ont plombé les performances de McLaren et ont incité Honda à revoir son approche, l'orientation vers le moteur compact délivre enfin son plein potentiel en 2021. Toyoharu Tanabe, directeur technique F1 de Honda, affirme que rien n'a été négligé pour fournir un moteur plus puissant et plus compact à Red Bull.

"Nous avons passé en revue chaque pièce du concept de notre unité précédente, puis nous avons conçu le moteur de cette année comme si c'était une nouvelle unité de puissance", indique-t-il. "Bien sûr, notre désir d'améliorer la performance inclut le moteur à combustion interne et le système de récupération d'énergie. Aussi, avec le nouveau design, nous avons rendu l'unité un peu plus compacte que la version précédente. Je pense que cela a été bénéfique pour l'ensemble de la voiture et pour la performance globale."

S'exprimant après le Grand Prix de Bahreïn, Tanabe revient en détail sur les changements apportés à l'unité de puissance de 2021 et explique pourquoi Honda est d'une grande aide pour l'écurie autrichienne.

"La position de l'arbre à cames a été abaissée, de même que la hauteur du moteur", poursuit le directeur technique. "C'est un ensemble compact, le degré de liberté du flux d'air à l'intérieur de la voiture augmente. En d'autres termes, le moteur a amélioré l'aérodynamique. Il est difficile de donner des chiffres exacts concernant l'augmentation du niveau d'appui aérodynamique et l'amélioration des temps au tour mais [Adrian] Newey s'est montré reconnaissant envers ce moteur plus compact."

Le travail de Honda a porté ses fruits dès le lever de rideau du Championnat du monde de Formule 1, à Bahreïn. Sur le circuit de Sakhir, le pilote Red Bull Max Verstappen a signé la pole position de manière autoritaire et a longtemps mené les débats en course avant de s'incliner face à la Mercedes de Lewis Hamilton.

partages