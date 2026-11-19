Formule 1

Honda révèle une évolution majeure de son moteur pour 2027

Le motoriste japonais a introduit une nouvelle "mesure corrective" à l'occasion du Grand Prix de Las Vegas, mais annonce qu'il développera une nouvelle structure de batterie pour 2027.

Ronald Vording

Mis à jour: 19 nov. 2026, 09:28

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Immédiatement après le Grand Prix de São Paulo, Honda était toujours dans l'incapacité d'expliquer totalement l'abandon de Lance Stroll. Le Canadien a été contraint de mettre un terme à sa course pour la 14e fois de la saison, égalant ainsi le record absolu du nombre d'abandons au cours d'une même saison.

À l'approche du Grand Prix de Las Vegas, Honda a recueilli davantage d'informations sur la défaillance de la batterie. Son ingénieur en chef, Shintaro Orihara, a apporté des précisions.

"Après le Brésil, nous avons procédé à des inspections de la batterie et, comme nous nous y attendions, nous avons identifié ce qui s'était passé", a expliqué Orihara, interrogé par Motorsport.com. "Il s'agit d'un problème auquel nous nous attendions. Nous pensions avoir mis en place une mesure corrective pour le Brésil, mais celle-ci n'a pas suffi à empêcher une défaillance de la batterie."

"Pour cette épreuve, nous avons donc apporté une nouvelle mesure corrective afin d'améliorer la fiabilité. Je ne peux pas en expliquer les détails exacts, mais après le Grand Prix du Brésil, nous avons effectué les inspections et identifié l'origine du problème."

L'ingénieur japonais a immédiatement ajouté qu'il n'était pas certain que cette mesure supplémentaire, introduite à Las Vegas, suffise à éviter que le problème ne se reproduise.

"La mesure corrective que nous avons apportée pour ce Grand Prix ne permettra probablement pas, comment dire, de l'empêcher complètement. Nous devons encore avoir une vision d'ensemble et parvenir à une compréhension complète du problème."

Orihara a également révélé que la batterie ferait partie des éléments modifiés par Honda pour l'année prochaine. Le constructeur basé à Sakura ne se contentera plus de mesures correctives, mais cherchera à s'attaquer au problème de manière plus fondamentale.

Shintaro Orihara

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Pour 2027, nous allons toutefois modifier la structure interne de la batterie afin d'en améliorer la fiabilité. Nous travaillons encore sur ce sujet à Sakura, mais nos équipes ont compris qu'elles devaient améliorer la fiabilité de la batterie pour l'année prochaine. Nous devons également continuer à apporter des mesures correctives cette année, afin de garantir une bonne fiabilité et d'accumuler davantage de kilomètres avec la voiture."

Le terme "structure" pourrait théoriquement désigner plusieurs aspects. Interrogé pour obtenir des précisions, Honda a confirmé qu'il s'agissait de "la structure interne du système de stockage d'énergie, afin d'en renforcer la robustesse et la fiabilité globale".

La nécessité de cette évolution était déjà apparue avant l'abandon de Stroll au Brésil, même si Orihara a expliqué que les enseignements tirés de cette dernière défaillance pouvaient encore servir à améliorer l'unité de puissance 2027.

"Pour notre batterie 2027, nous avons développé une autre structure, mais nous pouvons encore tirer des enseignements du problème rencontré cette année pour améliorer notre fiabilité."

"Ce n'est donc pas ce qui a directement conduit à cette évolution pour 2027, mais certains aspects des problèmes de fiabilité rencontrés cette année peuvent nous apporter des enseignements. C'est pourquoi nous continuons à mettre en place des mesures correctives pour améliorer notre fiabilité. Cela nous sera également utile pour l'année prochaine."

Une mauvaise direction pour la combustion

Si l'évolution de la batterie vise avant tout à améliorer la fiabilité, les efforts de Honda en matière de performances pures restent concentrés sur le moteur thermique.

Orihara avait déjà expliqué dans un entretien accordé à Motorsport.com qu'améliorer la gestion de l'énergie ou le rendement ne servait pas à grand-chose si le moteur thermique accusait un déficit important en puissance pure. C'est pourquoi ce domaine reste la priorité du motoriste pour 2027.

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

À Las Vegas, l'ingénieur en chef a reconnu que la combustion fonctionnait quelque peu différemment avec la réglementation actuelle, ce qui signifie que Honda ne pouvait plus s'appuyer sur certaines solutions éprouvées lors du précédent cycle réglementaire. Le constructeur s'est ainsi initialement engagé dans une mauvaise direction.

"Oui, sous la précédente réglementation, nous avions trouvé ce que nous appelions la combustion rapide. Cela nous avait permis d'obtenir beaucoup de performances dans le cadre de ce règlement", a reconnu Orihara.

"Nous avons commencé à développer notre moteur pour cette année, donc pour cette réglementation, en nous appuyant également sur la combustion rapide. Mais nous avons ensuite compris que nous devions aller au-delà et améliorer encore davantage la combustion."

"Nous cherchons toujours à dépasser les limites de la combustion rapide. C'est ce sur quoi nous travaillons actuellement et ce qui guidera nos efforts à l'avenir. La combustion rapide nous a apporté de bonnes performances, mais sa gestion peut parfois s'avérer difficile."

"La principale différence avec cette réglementation, c'est que nous n'avons plus de capteur de pression dans les cylindres. Nous devons donc trouver un autre mode de combustion pour obtenir davantage de performances. C'est l'un des domaines sur lesquels nous travaillons pour progresser."

Enfin, Orihara a reconnu que Honda parvenait parfois à atteindre le niveau de puissance maximale requis, mais que la maîtrise de cette puissance et sa délivrance de manière constante restaient particulièrement difficiles.

"Si nous parvenons à bien la contrôler, nous pouvons maintenir cette puissance maximale sur une plage plus large. Mais si nous ne la maîtrisons pas suffisamment, nous obtenons simplement un pic de puissance, sans pouvoir le maintenir sur une plage aussi étendue. La délivrance du couple est alors moins bonne, tout comme sa précision. Nous devons donc améliorer le contrôle de la combustion et ses performances avec cette réglementation."

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