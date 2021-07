Horner maintient ses critiques sur les célébrations de Mercedes

Après l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Silverstone, Red Bull a fait part de sa colère concernant la manière dont le Britannique et son équipe Mercedes ont fêté la victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Néerlandais lui-même a qualifié ces célébrations d'"irrespectueuses" alors que le conseiller de l'écurie autrichienne Helmut Marko a lâché que la marque à l'étoile avait montre son "style" en faisant la fête alors que son pilote était à l'hôpital pour des examens de contrôle.

Dans une interview pour Motorsport.com plus tôt cette semaine, Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a estimé que les critiques du clan Red Bull étaient allées trop loin et étaient devenus "trop personnelles". En réponse à ces propos, Christian Horner a publié ce vendredi un billet sur le site internet de Red Bull dans lequel il a clairement indiqué que son opinion n'avait pas changé et qu'il était "inimaginable" pour lui que l'écurie allemande n'ait pas informé son pilote de la situation de Verstappen avant de fêter la victoire.

"Je suis... toujours déçu par le niveau de célébration qui a suivi l'accident. L'équipe Mercedes était consciente de la gravité de l'accident, Max ayant été largement signalé comme ayant été hospitalisé et nécessitant des examens supplémentaires. Il est inimaginable de ne pas informer son pilote de la situation, et surtout de le protéger au cas où il ne ferait pas preuve de la retenue nécessaire en célébrant, en particulier lorsque c'est à la suite d'un incident pour lequel il a été pénalisé."

Lire aussi : Mercedes avait eu l'info que Verstappen allait bien avant ses célébrations

Horner n'a pas non plus accepté que les remarques faites après la collision, critiquant Hamilton pour son rôle dans l'accident, étaient trop agressives. "Je voudrais répondre à certaines déclarations que j'ai vues de la part de Toto, qui aurait dit que nos commentaires sur le fait que Hamilton ait causé l'accident étaient 'trop personnels'."

"Je voudrais que les choses soient claires. C'était un incident sur la piste entre deux des meilleurs pilotes du monde. Au moment où vous avez un pilote à l'hôpital et que l'étendue des blessures n'est pas encore claire, que votre voiture a été détruite et que les commissaires ont pénalisé le pilote considéré comme responsable, il est naturel que l'émotion entre en jeu, pour toutes les personnes impliquées, que vous vous sentiez lésé ou victorieux."

"Je pense également que l'histoire selon laquelle Max était 'trop agressif' à ce stade était injustifiée. Il suffit de voir que Max n'a aucun point de pénalité sur sa [Super] Licence et qu'il n'a été reconnu coupable d'aucune erreur de jugement sur la piste ces dernières années. Le Max Verstappen agressif de 17 ans, débutant en F1, auquel Hamilton fait référence n'est pas le Max Verstappen d'aujourd'hui, tout comme Hamilton n'est pas le même pilote qu'il était lorsqu'il est arrivé dans la discipline."

"Les deux pilotes sont bien sûr sans compromis dans leur style de pilotage, mais ils sont tous deux des pilotes très talentueux avec beaucoup d'expérience. La réalité est que Hamilton a rencontré son égal dans une voiture qui est maintenant compétitive, et je suis d'accord pour dire que les deux pilotes doivent se montrer respectueux, mais Hamilton a été l'agresseur dimanche."

Bien que les tensions restent élevées entre Red Bull et Mercedes, Horner a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'incident n'affecte pas la compétition en piste lorsque la bataille reprendra au GP de Hongrie le week-end prochain. "La Hongrie sera un défi différent pour la voiture et l'équipe, et nous serons tous pleinement motivés pour conserver notre avance au championnat."

"Max ne s'attardera pas sur ce qui s'est passé à Silverstone et veut parler sur la piste. Il est déterminé à mettre cet incident derrière lui et à l'utiliser comme une motivation supplémentaire pour le reste de la saison, tout comme nous."