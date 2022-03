Le "pire cauchemar" de Red Bull s'est réalisé, selon Horner

Charger le lecteur audio

Même si la Scuderia Ferrari semblait disposer d'un rythme légèrement meilleur que celui des Red Bull, un double podium et même une victoire, à la faveur du Safety Car, étaient encore possibles. Las, la course solide du clan Red Bull s'est effondrée en l'espace de quelques minutes. D'abord pour Max Verstappen, qui a progressivement vu sa direction s'alourdir après son dernier arrêt, avant de subir un problème technique qui l'a contraint à l'abandon. Puis pour Sergio Pérez, vraisemblablement lui aussi entravé puis envoyé en tête-à-queue par une défaillance.

"Je ne me souviens pas de la dernière fois que cela nous est arrivé [au GP d'Autriche 2020, ndlr], mais c'est évidemment le pire cauchemar que l'on puisse avoir", a déclaré Christian Horner juste après l'épreuve. "C'est extrêmement décevant, non seulement de perdre un podium avec Max, mais aussi de perdre un podium avec Checo dans le dernier tour."

"Cette course s'est terminée de façon brutale pour nous", ajoutait-il, plus tard, au micro de Sky Sports. "Ce qui semblait être un bon résultat s'est soudainement évaporé dans les deux derniers tours de la course. Mais il semble qu'il y ait eu un problème similaire sur les deux voitures. Nous ne savons pas encore exactement ce que c'est, si c'est une pompe, si c'est un collecteur ou quelque chose de ce genre, mais nous devons nous pencher sur le problème et comprendre exactement ce qui l'a causé."

Quelques jours seulement avant le prochain Grand Prix, à Djeddah, voilà du grain à moudre pour les ingénieurs Red Bull et Honda, ainsi qu'un grain de sable dans la mécanique qui semblait pourtant bien huilée de la RB18 depuis l'arrivée à Sakhir. Pour autant, il estime que parmi les différents soucis, la question de la direction assistée de Verstappen n'est pas liée aux autres difficultés : "Totalement déconnecté [de l'autre problème]. Le problème de direction est dû au fait que lorsque la voiture est retombée [sur ses roues] après l'arrêt final, je pense que le bras de direction s'est déformé. C'est pourquoi c'était légèrement différent de gauche à droite."

Le Britannique veut en tout cas garder en tête le positif de ce premier rendez-vous de la saison 2022 : Red Bull était dans le match. "Donc le négatif c'est zéro point, oui, c'est un début brutal. Le positif, c'est qu'on a une super voiture. Vous savez, nous avons une voiture qui s'est qualifiée en première ligne, qui s'est battue avec Charles [Leclerc] pour la victoire. Nous n'avions pas le même rythme qu'eux, et nous devons trouver un peu plus de performance ; nous devons aussi régler la fiabilité et Djeddah est un endroit totalement différent d'ici."