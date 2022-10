Horner croit que Red Bull ne dépassera pas le plafond 2022

Charger le lecteur audio

Christian Horner pense que l'absence d'éléments exceptionnels ayant eu un impact en 2021 aidera l'équipe Red Bull Racing à rester sous le plafond des dépenses 2022. Cependant, il admet ne pas pouvoir dire "avec 100% de confiance" que l'équipe sera en sécurité, et suggère que six écuries au total risquent encore de dépasser la limite du plafond pour la campagne en cours.

La FIA a annoncé vendredi que Red Bull avait été condamné à une amende de 7 millions de dollars et à une réduction de 10% des essais aérodynamiques pour les 12 prochains mois, après avoir été reconnu coupable d'avoir dépassé le plafond budgétaire de l'année dernière.

Le fait que le débat sur les éléments contestés de 2021 se soit intensifié au cours des dernières semaines – alors que la saison 2022 est presque terminée – a inévitablement provoqué des spéculations selon lesquelles il pourrait déjà être trop tard pour l'équipe de changer son approche et de rester sous le plafond de cette année. Cependant, Horner affirme que de nombreux problèmes liés aux dépenses de l'équipe en 2021 ne constitueront pas des facteurs dans les comptes de 2022.

"Les effets que nous avons eus cette année, l'effet matériel qu'ils reportent en 2022, beaucoup de ces coûts sont des coûts ponctuels", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur les dépenses de cette année. "Qu'il s'agisse de coûts de licenciement, de coûts de départ, d'indemnités de maladie, ce sont des coûts ponctuels. Nous allons continuer à nourrir notre personnel, et les coûts seront répartis dans le cadre du plafond."

Christian Horner lors de la conférence de presse de Red Bull à Mexico

Horner a insisté sur le fait qu'il pense que les équipes rivales ont dépensé plus dans des domaines clés tels que le développement et les dommages causés par les accidents. "Si je regarde le taux de développement de 2022, je pense que les autres équipes ont mis beaucoup plus de pièces sur la voiture que nous cette année."

"Si vous regardez uniquement les dommages causés par les accidents, qui, encore une fois, sont extrêmement coûteux, et quelque chose qui, je pense, doit être examiné individuellement dans le cadre du plafond... Quand vous regardez le quantum de certains des accidents de cette année, dont certains ne sont pas la faute de votre pilote ou de votre équipe, Max Verstappen est le pilote qui a subi le moins de dommages cette année. En termes de pièces utilisées, encore une fois, nous sommes dans la tranche inférieure."

"Donc on ne peut jamais dire avec 100% de confiance que nous serons confortablement sous le plafond, en particulier après le processus que nous venons de traverser. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup de coûts exceptionnels qui ont été inclus [en 2021]. Et nous sommes confiants et espérons qu'avec la procédure de clarification de ces règlements pour l'avenir, il s'agira moins d'un championnat du monde de comptabilité."

Interrogé sur les pénalités probables en cas d'infractions futures par les équipes, Horner a suggéré que plusieurs de ses rivaux pourraient dépasser la limite cette année. "Je pense que ce que nous avons établi est un précédent", a-t-il déclaré. "Et cela crée un précédent pour 2022. Et un danger pour 2022 est qu'il pourrait y avoir six équipes en infraction avec le plafond. Les prix de l'énergie ont été exponentiels, mais heureusement nous avons été protégés de cela."

"Mais il y a cette possibilité que plusieurs équipes, dont beaucoup l'ont déclaré lors des réunions de la commission F1, dépassent le plafond cette année. Nous ne pensons pas que nous dépasserons le plafond en 2022, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Mais ces pénalités créent un précédent pour l'avenir. Donc si vous recevez 10% [de réduction des essais aéro] pour une violation de 0,37% [1,6% en réalité], que donnerait une violation de 5% ?"