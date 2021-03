Nico Hülkenberg réserviste Aston Martin et Mercedes ?

Nico Hülkenberg a participé en tant que pilote de réserve à trois Grands Prix l'an passé, d'abord en remplacement de Sergio Pérez puis de Lance Stroll, tous deux touchés par le COVID-19. Ses courts passages dans le baquet de Racing Point à Silverstone et au Nürburgring, au volant d'une voiture qu'il n'avait jamais pilotée avant Silverstone, ont impressionné.

Même si cela n'a pas incité une écurie à le recruter à plein temps pour la saison 2021, sa capacité à vite se mettre en action et sa connaissance des F1 récentes ont fait de lui une cible intéressante au poste de réserviste. Aston Martin, nouveau nom de Racing Point, semble déjà avoir fait de l'Allemand son remplaçant de luxe.

Mais des discussions sont toujours en cours. Selon les informations de Motorsport.com, Hülkenberg pourrait également être mis à disposition par Aston Martin à l'écurie Mercedes lors de quelques Grands Prix. Une possibilité évoquée serait notamment de le rendre disponible lors des courses où les réservistes habituels de la marque à l'étoile ne peuvent occuper ce poste.

Mercedes a en effet annoncé plus tôt cette semaine que Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries seraient ses pilotes de réserve pour la campagne à venir si jamais il fallait suppléer Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas, mais leur engagement en Formule E fait qu'ils ne pourront pas être présents lors de toutes les épreuves.

En effet, il y a pour le moment trois conflits de dates entre F1 et FE cette année : le GP d'Espagne et l'E-Prix de Monaco le 9 mai, le GP de Monaco et l'E-Prix de Marrakech le 23 mai et le GP d'Azerbaïdjan et l'E-Prix de Santiago le 6 juin. Plus encore, la double manche chilienne du championnat électrique pourrait rendre, en raison des restrictions liées à la pandémie, la présence au GP du Canada, le 13 juin, compliquée.

Aucune décision finale n'a encore été prise, mais une idée serait de rendre Hülkenberg disponible pour Mercedes lors de quatre épreuves, quoi qu'il advienne.

En début de semaine, le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a laissé entendre qu'Hülkenberg était susceptible d'obtenir un rôle chez Mercedes. "Nous savons tous de quoi il est capable", a-t-il déclaré à Sky Germany. "[Il est] l'un des meilleurs pilotes qui, d'une manière ou d'une autre, n'aient pas eu cette dernière chance de piloter pour une équipe de haut niveau. Avoir une telle ressource dans l'équipe est bien sûr intéressant. Nous sommes ouverts à cela, bien sûr."

À la question de savoir quand une décision pourrait être prise, l'Autrichien a répondu : "La question n'est pas de savoir quand la décision sera prise, mais quand elle sera annoncée."

