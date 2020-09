Hülkenberg ne veut pas d'un rôle de réserviste en F1

Sans volant pour la saison 2020 après n'avoir pas été conservé par Renault, Nico Hülkenberg a fait un retour quasi inespéré en Grand Prix au début du mois. Appelé en urgence par Racing Point, il a remplacé Sergio Pérez lors des deux week-ends de Silverstone car le pilote mexicain était positif au COVID-19. Privé de départ lors de la première course suite à un problème technique, il a brillé quelques jours plus tard en signant le troisième temps des qualifications avant de boucler l'épreuve au septième rang.

Avant ce remplacement inattendu, Hülkenberg travaillait déjà sur un éventuel retour en F1 pour 2021. Cette pige lui permet désormais de disposer d'arguments supplémentaires et solides dans sa quête d'un baquet, mais ses intentions sont claires : l'Allemand veut courir et n'est pas intéressé par un poste de réserviste.

"Personnellement, je ne m'imagine pas dans un rôle de pilote de réserve", a-t-il prévenu dimanche soir au micro de la chaîne allemande Sport1. "Je suis dans un baquet de course depuis dix ans, alors accepter de prendre du recul sans grande chance de revenir n'a pas beaucoup de sens pour moi. Ce n'est pas la voie que je veux suivre."

Dans le contexte du marché des transferts actuel, les deux opportunités les plus crédibles pour un retour comme titulaire se situeraient l'an prochain chez Alfa Romeo ou Haas. Dans l'immédiat, Hülkenberg assure que rien ne s'est accéléré dans les discussions malgré son retour réussi à la compétition.

"Je discute avec beaucoup de monde depuis le début de l'année", a-t-il rappelé. "Silverstone n'a pas changé ça. Le processus se poursuit continuellement en coulisses. Pendant ce bref retour, franchement, il ne s'est rien passé. On se concentre sur le travail. Il est juste important d'être performant quand on a une chance. Préparer l'avenir intègre un processus plus large."

Parmi les nombreuses discussions auxquelles le vainqueur des 24 Heures du Mans 2015 fait allusion figurent des échanges avec Red Bull, qui ne se concrétiseront probablement pas. "Il nous a dit qu'il était disponible", a révélé à Motorsport-Total Helmut Marko, consultant de Red Bull. "Ça ne veut pas dire qu'il sera dans la voiture avec nous. Il a réalisé une grande performance [à Silverstone]. Mais si tout tous ceux qui font une excellente course venaient chez nous, nous aurions une équipe avec dix voitures. Si l'un d'eux fait une belle performance et que nous la saluons, ça ne veut pas dire qu'il va avoir un contrat chez nous."

Avec Christian Nimmervoll