Imola réinstaure des bacs à gravier face au problème des limites de piste

Avant le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui débutera ce vendredi par les essais libres, des changements notables sont intervenus autour du tracé d'Imola, avec la reconfiguration de certaines portions à l'extérieur de la piste. Ainsi, l'on note une diminution des dégagements asphaltés, remplacés par des bacs à gravier.

C'est d'abord le cas à Piratella (virage 9), où le bac à gravier a été rapproché du bord de la piste sur la droite. L'on note également que le dégagement à l'extérieur d'Acque Minerali (virages 11, 12, 13) a été drastiquement réduit (même s'il ne disparaît pas totalement) pour être en partie remplacé par du gravier. Enfin, un bac a été ajouté à la sortie de la Variante Alta (virages 14, 15), où était sorti de piste Charles Leclerc lors de l'édition 2022 avant de pouvoir repartir.

Alors qu'ils ont progressivement pris le pas sur les bacs à gravier traditionnels ces 25 dernières années, principalement pour des raisons de sécurité et économiques, les dégagements asphaltés sont devenus de plus en plus impopulaires auprès des fans et des acteurs de la discipline à la fois parce qu'ils tolèrent les erreurs de pilotage mais également parce qu'ils tendent à contribuer grandement à la vive problématique des limites de piste.

L'an passé, lors du Grand Prix d'Autriche, l'absence de bac à gravier dans les derniers virages a été vue comme l'une des causes des nombreuses infractions aux limites de piste relevées. Des changements sont d'ailleurs attendus au Red Bull Ring en vue de l'édition 2024 de l'épreuve, tout comme à Monza avant le GP d'Italie. Spa a de son côté déjà emprunté cette fois lors de sa rénovation, avec l'ajout de bacs à gravier qui se sont révélés populaires auprès des pilotes.

Outre les bacs à gravier, le circuit d'Imola a également modifié certains vibreurs. L'on retrouvera ainsi des vibreurs doubles sur la gauche des virages 2, 4, 5, 9 et 19, ainsi que sur la droite des virages 3, 6, 11 et 12. Des vibreurs ont également été ajoutés à la sortie de la Variante Alta (virage 15).