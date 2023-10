Incident Stroll : les gens "jugent trop vite" selon Aston Martin

Dans une campagne 2023 qui vire au calvaire, avec aucun point inscrit sur les cinq derniers Grands Prix, Lance Stroll s'est fait remarquer au Qatar en bousculant son ostéopathe Henry Howe, qui tentait de le diriger vers la pesée, à la sortie de l'Aston Martin après son élimination en Q1.

La FIA a lancé une enquête sur l'incident, filmé par les caméras de télévision, et le Canadien a reçu un avertissement officiel pour son comportement, l'instance ayant rappelé à Stroll "ses responsabilités en tant que concurrent lié par le Code d'éthique de la FIA et d'autres directives éthiques et de conduite de la FIA énoncées par les règlements sportifs", avant d'ajouter : "La FIA maintient une position de tolérance zéro à l'égard des comportements répréhensibles et condamne toute action pouvant conduire à un harcèlement physique."

Alors que les critiques sont déjà fortes autour des performances de Stroll, qui accuse à l'heure actuelle un retard de 136 points sur son équipier Fernando Alonso au classement pilotes, l'attitude affichée ne plaide pas en sa faveur. Toutefois, pour Mike Krack, le directeur d'Aston Martin, il n'y a pas de raison d'être trop inquiet au sujet de l'incident de Losail.

"Vous accumulez les prestations en deçà de vos propres attentes et, à un moment donné, le thème de la frustration apparaît", a déclaré le Luxembourgeois. "Prenez un joueur de football qui sort du terrain et qui n'applaudit pas le manager, il jette le maillot ou les bouteilles d'eau, nous l'avons vu assez souvent."

"Et pour être honnête, j'essaie toujours de retarder autant que possible [la séance avec les médias] pour essayer d'évacuer l'adrénaline, mais je suis sûr que nous avons peut-être 10 à 20 fois moins d'adrénaline sur le muret des stands que les pilotes, mais vous leur tendez tout de suite le micro ou vous jugez chacune de leurs réactions."

"Je pense que les émotions, c'est ce que nous attendons des sportifs et ensuite s'ils réagissent, nous les jugeons rapidement. Il faut faire attention à cela. Je pense que l'on va un peu trop loin lorsque dix personnes assises sur un canapé ou dans une salle climatisée disent 'c'est trop' ou 'vous ne pouvez pas faire ça'. Je pense que nous devons avoir un peu plus de respect pour les pilotes et les sportifs de haut niveau. C'est facile vu de l'extérieur. Je pense que nous jugeons trop vite."

Avec Filip Cleeren et Jonathan Noble