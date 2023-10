Stroll proche de l'évanouissement : "Tout est devenu flou"

Le Grand Prix du Qatar de Lance Stroll ne restera sans doute pas dans les annales, mais le Canadien aurait pu le terminer sur une note positive en s'adjugeant quelques points. Las, les infractions pour dépassement des limites de piste l'ont relégué à la porte du top 10, avec une 11e position forcément frustrante.

Ainsi, quand il lui a été demandé son sentiment après l'épreuve, il a répondu : "Frustré. On a terminé neuvième, mais trois pénalités pour les limites de la piste nous ont placés onzième. C'est donc ennuyeux de faire une course aussi difficile physiquement, de se battre en piste et de ne pas marquer de points."

Les images de la caméra embarquée de l'Aston Martin après la course l'ont montré quitter difficilement son baquet avant de faire quelques mètres en marchant de façon hésitante, puis de se porter à la hauteur de la fenêtre conducteur d'une ambulance pour demander de l'aide. S'il est apparu par la suite devant la presse, dans un état par exemple moins préoccupant que les pilotes Williams qui ont tous deux fait un tour au centre médical, Stroll n'a pas caché la difficulté de piloter dans de telles conditions.

Et notamment l'influence de cette situation sur le respect des limites de piste : "C'est ridicule. Avec ces températures, tout est devenu flou. Les 25-30 derniers tours, c'était flou dans les virages à haute vitesse, la pression sanguine chutait et on s'évanouissait pratiquement dans la voiture dans les virages à haute vitesse avec les forces g élevées."

Dans ces conditions, l'absence de référence sonore ou sensitive liée au passage sur les vibreurs dans les zones modifiées ont rendu le respect des limites plus difficile encore : "Les vibreurs sont maintenant peints parce qu'ils s'inquiétaient des crevaisons dans ces virages très chargés [en appui]. Ils ont peint les vibreurs pour rendre la piste encore plus étroite, de sorte que vous vous fiez uniquement à votre référence visuelle à l'extérieur de la piste. Mais dans les 20-25 derniers tours, vous ne voyez plus rien parce que vous vous évanouissez au fur et à mesure que vous passez ces virages."

"C'est vraiment dommage qu'avec une course aussi disputée, nous n'ayons obtenu que la 11e place, car nous avons terminé neuvième ; nous étions partis 17e et la voiture était bien, j'ai l'impression que nous avions un bon rythme et que nous avons fait une bonne course", a conclu Stroll.