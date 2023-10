McLaren bat le record de l'arrêt au stand le plus rapide de l'Histoire

Il tenait depuis 2019 et le faire tomber semblait difficile compte tenu de l'évolution technique des monoplaces. Pourtant, le record de l'arrêt au stand le plus rapide de l'Histoire de la Formule 1 a bel et bien été battu dimanche, lors du Grand Prix du Qatar. Les images étaient impressionnantes mais encore fallait-il que la mesure chronométrique soit entérinée, ce qui a été fait ce lundi.

Lorsque Lando Norris s'est engouffré dans les stands au 27e tour de la course sur le circuit de Losail, pour le deuxième de ses trois arrêts, les mécaniciens de l'écurie McLaren ont réalisé un véritable tour de force. Les quatre pneus de la MCL60 ont été remplacés en 1,80 seconde ! Une efficacité qui a évidemment joué un rôle dans le double podium signé par le Britannique, troisième, et son coéquipier Oscar Piastri, deuxième derrière l'intouchable triple Champion du monde Max Verstappen.

"Les restrictions au niveau des pneus ont constitué un défi intéressant pour l'équipe, car nous avons dû adapter notre stratégie et préparer l'équipe à six arrêts", souligne Andrea Stella, directeur de McLaren. "Cependant, l'équipe s'est très bien débrouillée et le brillant travail des mécaniciens aux arrêts au stand a permis de réaliser le pitstop le plus rapide en 1,8 seconde."

Pour trouver trace du précédent record, il faut remonter à la saison 2019, quand Red Bull avait mis 1,82 seconde pour changer les pneus de Max Verstappen au Grand Prix du Brésil. Cette année-là, l'écurie de Milton Keynes avait amélioré sa marque à trois reprises (1,91 seconde puis 1,88 seconde auparavant), alors que Williams détenait à cette époque le record depuis la saison 2016, en 1,92 seconde. En 2013, le record alors propriété de Red Bull était de 2,05 secondes.

La nouvelle référence établie par McLaren à Losail est un réel exploit car par rapport à il y a quatre ans, les monoplaces ont évolué et les pneus avec. Depuis l'an passé et l'avènement de la réglementation technique mettant l'accent sur l'effet de sol, les dimensions des enveloppes Pirelli sont passées de 13 à 18 pouces, induisant une hausse de poids évidente et une contrainte supplémentaire pour les mécaniciens.

Lors du Grand Prix du Qatar, le deuxième arrêt au stand le plus rapide a été effectué par Ferrari avec Charles Leclerc, en 1,93 seconde.