Limites de piste : comment la FIA a évité une redite de l'Autriche

Lors du Grand Prix d'Autriche en juillet, huit pilotes ont été pénalisés (dont Esteban Ocon à quatre reprises) après la course, la FIA ayant dû passer au crible plus de 1200 transgressions potentielles des limites de piste.

Bien que l'épreuve du Qatar ait été marquée par une attention aussi forte concernant le nombre d'infractions aux limites de la piste que les pilotes accumulaient, la nécessité de procéder à des enquêtes après la course n'est cette fois pas apparue. La FIA a en effet travaillé à l'amélioration de son système de type VAR (l'assistance vidéo en football).

Selon les informations de Motorsport.com, comme ce fut le cas pour la course en Autriche, une équipe d'officiels situés dans le Centre d'opérations à distance (ROC) de la FIA surveillait des écrans qui ne montraient que les virages du circuit de Losail où les limites de la piste ont posé un problème particulier tout au long du week-end.

En juillet, à chaque fois qu'un pilote sortait de la piste, ces officiels devaient zoomer sur les images d'une éventuelle infraction relevée par les systèmes automatisés des caméras surveillant certains virages, puis la signaler à un autre officiel travaillant à la direction de course.

Ce dernier évaluait alors si une sanction, qu'il s'agisse de l'une des "sorties" autorisées ou des sanctions qui suivaient l'épuisement de cette tolérance par les pilotes, était nécessaire en fonction de la position de la voiture en question.

Il en résultait de longs délais entre le moment où les pilotes commençaient à être avertis qu'ils avaient dépassé les limites de la piste sur le Red Bull Ring et celui où les équipes pouvaient être en mesure de les prévenir qu'ils étaient sur le point de risquer des pénalités, délais qui augmentaient considérablement au fur et à mesure que la course avançait.

Sergio Pérez a été pénalisé trois fois lors de la course du GP du Qatar.

Pour la course du Qatar, le système a été affiné de manière à ce que les officiels du ROC n'aient plus qu'à signaler rapidement qu'une infraction possible avait été détectée par les systèmes automatisés, cette information étant ensuite évaluée par une équipe plus importante d'officiels focalisés sur les limites de la piste à la direction de course, dont le nombre est estimé à deux fois le nombre total de personnes travaillant sur cet aspect en Autriche.

Au total, la FIA estime ainsi que la majorité des infractions aux limites de la piste lors de la course du Qatar ont été évaluées dans le tour suivant l'infraction.

L'instance dirigeante avait également mis en place un plan d'urgence juste à temps pour l'épreuve du Qatar. Il aurait permis d'informer les équipes de son retard dans l'évaluation des incidents liés aux limites de la piste via les pages officielles de chronométrage de la F1, laissant alors aux équipes la possibilité d'avertir leurs pilotes de cesser d'abuser des limites de la piste.

Au total, 51 tours ont été supprimés lors de la course du Qatar, contre 83 en Autriche.