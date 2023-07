Limites de piste : plus de 1200 situations litigieuses en course !

Alors qu'Aston Martin a porté réclamation contre les résultats du Grand Prix en raison d'infractions aux limites de piste qui n'auraient, selon l'écurie, pas donné lieu comme il aurait fallu à des pénalités, la FIA a tenu à donner plus d'éléments de contexte pour comprendre l'ampleur du problème ce dimanche en Autriche.

En effet, l'instance a expliqué avoir reçu au terme des 71 tours de l'épreuve plus de 1200 signalements concernant des dépassements potentiels des limites de piste. Une quantité bien supérieure à sa capacité de traitement et qui a contraint la direction de course à continuer à effectuer ce travail de révision après la course, et avant même la contestation des résultats par Aston.

"En ce qui concerne les infractions aux limites de la piste lors du Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1 de la FIA, nous constatons qu'en raison des spécificités du tracé du circuit et de la propension de nombreux pilotes à rouler de manière répétée en dehors des limites de la piste, une situation sans précédent s'est produite, qui a eu pour conséquence que toutes les infractions potentielles n'ont pas pu être examinées pendant la course", a ainsi expliqué un porte-parole de l'instance.

"Pendant le Grand Prix, la direction de course a été chargée d'examiner plus de 1200 cas où une voiture a été signalée comme ayant potentiellement quitté la piste. Les résultats seront mis à jour une fois que l'examen de ceux qui n'ont pas pu être examinés pendant la course sera terminé."

Selon nos informations, les seuls pilotes à n'avoir eu aucun signalement sont Fernando Alonso et George Russell. Dans le même temps, toujours selon les informations de Motorsport.com, il apparaît que les équipes ont été frustrées par le retard pris dans le contrôle des limites de la piste pendant la course ; or, cela a pu contribuer à les empêcher d'avertir à temps leurs pilotes qu'ils avaient écopé d'un drapeau d'avertissement et donc qu'une pénalité leur pendait au nez en cas de nouvelle sortie.

En sus, la FIA ne manque pas de souligner qu'elle a déjà demandé au Red Bull Ring de procéder à des modifications afin de rendre le dépassement des limites de piste moins aisé, notamment dans la rapide section des virages 9 et 10 : "Afin de résoudre le problème pour les épreuves futures, nous renouvellerons notre recommandation au circuit d'ajouter un bac à graviers à la sortie des virages 9 et 10. Nous notons que si cette solution n'est pas simple par rapport aux autres disciplines qui courent ici, elle s'est avérée très efficace dans d'autres virages et sur d'autres circuits où des problèmes similaires se posent."