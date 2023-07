Course - Max Verstappen, Red Bull King !

Après le sprint de la veille débuté sur piste humide, c'est bien un tracé sec, sous un ciel nuageux et légèrement menaçant, qui accueille les 20 monoplaces au moment de débuter le tour de formation. La grande majorité des pilotes font le choix des pneus mediums (jaunes) pour démarrer, mais certains prennent le pari des durs (blancs) dont Fernando Alonso et Valtteri Bottas. Deux pilotes partent des stands, à savoir Kevin Magnussen et Nyck de Vries.

Au départ, Max Verstappen conserve les commandes face aux deux Ferrari, alors que Lewis Hamilton prend l'avantage sur Lando Norris mais ne peut pas passer Carlos Sainz. Charles Leclerc tente l'extérieur sur Verstappen au virage 4, sans succès. Plus loin dans le peloton, l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda sort de piste dans ce même virage après s'être manquée au freinage ; le Japonais avait abîmé son aileron avant au premier virage, sur le pneu arrière droit de l'Alpine d'Esteban Ocon. Le Safety Car est déployé, principalement pour dégager les débris à la sortie de ce premier virage.

La course reprend au début du quatrième tour, et Verstappen garde la main sans problème face à Leclerc et creuse rapidement un écart de plus d'une seconde. Au contraire, plusieurs pilotes sont sous la menace du DRS quand celui-ci est autorisé : Leclerc face à Sainz, Hamilton face à Norris et Alonso qui emmène un train derrière lui. L'Espagnol finit par gagner en tranquillité quand son équipier Lance Stroll prend l'avantage sur un Nico Hülkenberg à la faute pour la septième position.

Parti 15e, Sergio Pérez se fait menaçant sur George Russell, pour le compte de la 11e place, au neuvième tour. Les deux hommes se livrent bataille mais elle tourne vite à l'avantage du Mexicain. Pendant ce temps, Verstappen compte plus de trois secondes d'avance sur le duo Ferrari ; au quatrième rang, Hamilton est sous la menace constante de Norris. Comme d'habitude, la Haas coule en course et Hülkenberg est vite submergé, avec l'obligation de s'arrêter dès le 11e passage.

Hamilton pénalisé, Sainz mécontent... puis pénalisé

Lewis Hamilton devant Lando Norris.

Quelques minutes plus tard, alors que l'on vient de brandir le drapeau d'avertissement à Hamilton pour les limites de piste, la Haas de l'Allemand s'immobilise hors piste très à l'extérieur du virage 3, visiblement en raison d'un problème technique. Le Virtual Safety Car est déployé le temps de la dégager, ce qui incite la plupart des pilotes à s'arrêter. Tous, non, puisque Verstappen et Pérez ne passent pas par les stands.

Le VSC cesse au 16e tour, avec comme nouvel ordre : Verstappen, Leclerc, Pérez, Hamilton, Norris et Sainz. L'Espagnol a en effet été victime d'un double arrêt lent de la part de Ferrari et a rétrogradé. Il passe rapidement la McLaren mais ne masque pas son mécontentement face au choix stratégique de son équipe. Dans le même temps, Hamilton et Tsunoda sont pénalisés de cinq secondes pour dépassement des limites de piste. Petit moment insolite quand la direction de course annonce un avertissement pour Hülkenberg... qui a abandonné il y a plusieurs tours.

Sainz réalise ensuite un festival puisqu'il efface Hamilton puis Pérez en un tour, pour retrouver la troisième place ; il est averti pour limites de piste également. Hamilton butte sur Pérez pour la quatrième place. Verstappen délaisse les commandes de la course pour s'arrêter au 24e tour, permettant donc à Leclerc d'être en tête et même à Sainz de passer devant le Néerlandais.

Cela ne dure qu'un temps puisque Verstappen se hisse au second rang à l'aide du DRS entre les virages 3 et 4. Pérez s'arrête et laisse Hamilton aux prises avec Norris ; ce dernier finit d'ailleurs par passer au 28e tour, après une erreur du septuple Champion du monde au virage 3, qui soupçonne des problèmes de freins. Sainz est à son tour pénalisé de cinq secondes pour limites de piste, alors qu'Ocon l'est pour un unsafe release.

Verstappen (très provisoirement) en position de chasseur

Max Verstappen en lutte avec Charles Leclerc.

Pour la première fois depuis la fin du GP de Miami, Verstappen n'est donc pas en tête d'un Grand Prix. Toutefois, il reprend inexorablement du temps à un Leclerc qui n'a pas les armes pour résister. D'ailleurs, au 35e tour, Verstappen reprend aisément la tête. Albon écope de cinq secondes de pénalité pour limites de piste. Pérez progresse dans le top 10 et revient facilement sur un Alonso lui-même grapillant du temps sur Hamilton.

Après 40 tours, Verstappen compte sept secondes d'avance sur Leclerc, 12 sur Sainz et 23 sur Norris. Pérez prend l'avantage sur Alonso pour se hisser au sixième rang. Norris passe par les stands, suivi au tour d'après par Hamilton qui doit écoper de ses cinq secondes de pénalité. Les deux hommes ressortent septième et huitième, mais désormais séparés de neuf secondes. Quand Alonso s'arrête, il ressort en s'intercalant entre les deux Britanniques.

Sainz s'arrête au 46e tour et purge sa pénalité. Il ressort juste derrière Norris et parvient à le dépasser immédiatement malgré les pneus froids par l'extérieur au virage 4. Leclerc rentre deux tours après et ressort 8,5 secondes devant le duo Sainz-Norris, et sept secondes derrière Pérez qui doit encore s'arrêter. Les deux Red Bull s'arrêtent aux 50e et 51e tours, Pérez ressortant derrière Leclerc, Sainz et Norris.

Sainz donne tout mais ne peut rien contre la RB19

À une vingtaine de tours de la fin, la dernière place sur le podium devient l'enjeu principal de la course avec Sainz et Norris qui se tiennent en moins d'une seconde, mais le tout sous la menace de Pérez. Le Mexicain ne met d'ailleurs pas longtemps à revenir sur les talons du Britannique et à le dépasser. Dès le tour suivant, Sainz est sous pression.

La lutte entre les deux hommes est toutefois bien plus disputée : usant de toutes les techniques possibles, mais sans dépasser les limites, Sainz résiste à la Red Bull mais la RB19 finit par être trop forte pour l'Espagnol, dépassé à une dizaine de tours du but. Verstappen mène alors avec 22 secondes d'avance sur Leclerc et 34 sur Pérez. Stroll dépasse Albon pour le compte de la dixième position. De nouvelles pénalités tombent pour les limites de piste, avec notamment Sargeant et Magnussen.

A deux tours de l'arrivée, Verstappen demande à passer par les stands pour monter des pneus tendres et aller chercher le meilleur tour. Après un temps d'hésitation, cela est accepté par l'écurie : il ressort une poignée de seconde devant Leclerc et signe le tour le plus rapide sans difficulté. 42e succès pour le Néerlandais, qui devance donc Charles Leclerc et Sergio Pérez.

Mise à jour à 22h00 : après la course, les commissaires ont appliqué des pénalités supplémentaires à huit pilotes, le classement ci-dessous a été mis à jour pour en tenir compte. Le détail de ces pénalités est à trouver ici.

Grand Prix d'Autriche