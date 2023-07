Le Grand Prix d'Autriche F1 au calendrier jusqu'en 2030

Très vite devenu l'un des rendez-vous incontournables de la tournée européenne de la Formule 1 depuis son retour au calendrier du Championnat du monde, en 2014, le Grand Prix d'Autriche entrait cette année dans la dernière année de son contrat avec la catégorie reine.

Cependant, deux prolongations ont été annoncées en 2023, la plus récente ayant été conclue pendant que se tenait le week-end de course sur le Red Bull Ring. Ainsi, si le Grand Prix d'Autriche était initialement maintenu au calendrier jusqu'à la fin de la saison 2027, l'on sait désormais qu'une course sera organisée dans ce pays jusqu'à fin 2030.

"Je suis ravi d'annoncer cette nouvelle avec nos partenaires exceptionnels en Autriche", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1. "La vision et la passion de Dietrich Mateschitz, un homme qui aimait ce sport, ont rendu tout cela possible. Le fait que nous puissions confirmer que nous ferons la course sur ce circuit incroyable jusqu'en 2030 est un moment très spécial et un hommage à lui. La course en Autriche est l'une des préférées des pilotes et de tous nos fans, et nous nous réjouissons des nombreuses années d'action qui nous attendent."

Après une première édition en 1964 sur l'aérodrome de Zeltweg, le Grand Prix d'Autriche a déménagé quelques kilomètres plus au nord, sur un flanc de l'une des nombreuses montagnes de Styrie. L'Österreichring, tel qu'il était alors appelé, a été le théâtre d'une épreuve de F1 de 1970 à 1987. Devenu incompatible avec les F1 de l'époque turbo, le circuit a ensuite disparu... pour revenir en 1997 sous une forme plus moderne.

De nouveau absent entre les saisons 2004 et 2013, le circuit a entretemps été racheté par Red Bull. Le cofondateur de la marque, Dietrich Mateschitz, disparu l'an dernier, a énormément investi pour moderniser les infrastructures et permettre à la piste de retrouver sa place en F1.

Oliver Mintzlaff, responsable des projets d'entreprise et des investissements de Red Bull, a ajouté : "C'est une excellente nouvelle pour toutes les parties concernées. Pour le site de Spielberg, qui sera renforcé à long terme. Pour la F1, parce que la tradition unique de l'une des courses les plus spectaculaires et avec l'une des meilleures ambiances du calendrier se poursuivra. Et enfin, pour les fans, les équipes et les pilotes qui aiment le Red Bull Ring."