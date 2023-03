Le GP d'Autriche prolonge son bail en F1

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Autriche restera au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2027 au moins, et toujours sur le circuit de Spielberg, devenu "Red Bull Ring" suite à son rachat au milieu des années 2000 par le géant de la boisson énergisante. Le tracé avait fait son retour dans la discipline en 2014 et s'est vite avéré une destination prisée, notamment pour ses supporters acquis à la cause de l'écurie autrichienne et, plus tard, de Max Verstappen.

Un nouvel accord de quatre ans, qui démarrera dès 2024, a ainsi été annoncé par la discipline reine ce mercredi en début d'après-midi, alors que l'édition 2022 a vu un total de 303 000 spectateurs tout au long du week-end. Le Grand Prix 2023 sera donc le dernier sous l'égide du contrat actuel, et sera disputé comme l'an passé sous le format sprint, avec une course qualificative organisée le samedi, en préambule de la course du dimanche.

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, s'est réjoui de cet accord tout en saluant la mémoire de Dietrich Mateschitz, l'un des cofondateurs et grand patron de Red Bull, décédé l'an passé : "Le Grand Prix d'Autriche réunit le mélange parfait d'un circuit exigeant, de courses à haute vitesse et d'un lieu magnifique pour nos fans. Je suis donc ravi que nous puissions retrouver le Red Bull Ring jusqu'en 2027 au moins, dans le cadre de ce nouvel accord."

"Alors que nous célébrons la dixième année depuis notre retour à Spielberg, j'aimerais remercier toutes les personnes impliquées dans ce renouvellement, en particulier le promoteur et Red Bull, et je tiens à rendre hommage à Dietrich Mateschitz pour l'amour, la passion et la vision qu'il a apportés à la Formule 1 et qui ont assuré le succès continu de l'épreuve et l'énorme enthousiasme pour notre discipline en Autriche et dans le monde entier."

Erich Wolf, directeur général de Projekt Spielberg GmbH & Co KG, le promoteur de l'épreuve, a ajouté : "Nous sommes fiers du partenariat privilégié que nous avons avec la Formule 1, et nous sommes absolument ravis d'accueillir la discipline reine du sport automobile sur le Red Bull Ring pour quatre années supplémentaires. En signant cette prolongation de contrat, la Formule 1 a pris un engagement fort envers l'Autriche, la Styrie et le district de Murtal." "Alors que nous entrons dans la dixième année de notre partenariat avec la Formule 1, nous voulons célébrer ce jalon avec tous les formidables fans de cette discipline et les remercier de leur fidélité et de l'ambiance formidable qu'ils contribuent à générer. Tout le monde est invité à vivre un nouveau grand week-end de course à Spielberg en 2023."