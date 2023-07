Gasly peu satisfait d'une Alpine "vraiment difficile à piloter"

Parti neuvième et arrivé neuvième, mais pénalisé après la course pour infractions répétées aux limites de piste, Pierre Gasly a inscrit un point au terme des 71 tours de la course du Grand Prix d'Autriche. Un résultat qui place l'Alpine en sixième force du plateau pour cette épreuve, et qui n'est pas vraiment de nature à donner du baume au cœur au Normand, qui peine à retenir autre chose que les nombreux progrès à faire pour espérer mieux.

"Oui, il y a [du positif]", a-t-il déclaré du bout des lèvres au micro de Canal+ après la course. "Après, je pense qu'il y a surtout beaucoup de travail. Ça a été une course difficile, la voiture est vraiment difficile à piloter. Je pense qu'on a maximisé les chances et les points qu'on pouvait marquer aujourd'hui."

"Après, il va vraiment falloir débloquer du potentiel, de la vitesse, essayer d'améliorer un peu sur la dégradation des pneus, parce qu'il nous manque encore quelques dixièmes pour aller bagarrer avec les Aston qui sont devant."

Interrogé sur les limites de piste, lui qui a écopé d'une pénalité de cinq secondes en course puis de 10 secondes après, il explique : "Honnêtement, on donne tout à l'intérieur de la voiture et ça se joue à quelques millimètres."

"À ce moment-là, je pense que j'étais derrière [Fernando] Alonso, je voyais qu'il s'échappait à deux-trois dixièmes par tour et j'ai essayé de tout faire pour rester avec lui et ne pas perdre de terrain ; malheureusement, ça a été un petit peu trop. Après je pense que ça n'aurait pas changé le résultat et il fallait essayer dans tous les cas."

Puis il a ajouté : "C'est sûr que c'est bien de marquer quelques points, après on doit aller chercher plus, on doit se bagarrer pour de meilleures places et pour ça il va falloir qu'on arrive à trouver de la performance et c'est ce qui devrait arriver avec les évolutions sur les prochaines courses."