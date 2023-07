Verstappen : Ne pas s'arrêter sous VSC était "la meilleure solution"

Max Verstappen a une nouvelle fois prouvé que le Red Bull Ring était son jardin en s'imposant pour la cinquième fois sur le circuit appartenant à la marque de boissons énergisantes. Si le double Champion du monde a pu signer un septième hat-trick (pole, meilleur tour, victoire) également, il a manqué le grand chelem, qui ajoute l'intégralité des tours menés, pour une poignée de boucles.

Le Néerlandais était en effet sur une stratégie différente du reste du peloton en n'ayant pas sauté sur l'opportunité du Virtual Safety Car, déployé en début de course à la suite de l'abandon de Nico Hülkenberg, pour changer ses pneus, ce qui a permis à Charles Leclerc de figurer un temps en tête du classement.

Mais comme l'a expliqué le #1, le net avantage de la RB19 sur la SF-23 en matière de performance a permis à Red Bull de s'en tenir à la stratégie décidée avant la course.

"Je pense que le plus important pour moi, bien sûr, c'était de rester en tête dans le premier tour. Après cela, nous pouvions faire notre propre course", a-t-il commenté. "Nous avons choisi de ne pas rentrer au stand pendant le Virtual Safety Car et de suivre notre stratégie normale. Je pense que cela a très bien fonctionné parce que la durée de vie des pneus n'était pas très élevée ici. Et je pense que nos relais étaient parfaits. C'est donc une excellente journée, que j'ai beaucoup appréciée."

"Dans les quelques tours qui ont précédé la sortie du Virtual Safety Car, nous étions en train de creuser un écart important. Je savais donc que je finirais par les rattraper [les pilotes Ferrari, ndlr]. Je pense qu'à ce moment-là, suivre notre feuille de route était la meilleure solution."

Déjà victorieux du sprint de samedi, Verstappen a augmenté son avance sur ses rivaux au championnat pilotes. Il compte désormais 81 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez alors que le cap de mi-saison va bientôt être atteint. Est-ce déjà le moment d'évoquer un troisième titre ?

"Je n'aime pas encore y penser", a-t-il réfuté. "Je me contente d'apprécier le moment présent en pilotant cette voiture et en travaillant avec l'équipe. Tout au long du week-end, nous avons fait du très bon travail. Un week-end sprint est toujours très, très agité et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Heureusement, beaucoup de choses se sont bien passées pour nous. Je suis donc très satisfait de ce week-end."