Pour Leclerc, Ferrari a mieux progressé que Mercedes et Aston

En terminant second du Grand Prix d'Autriche, Charles Leclerc a signé son premier podium en F1 depuis le GP d'Azerbaïdjan, qui était la première épreuve de la saison sous format sprint. Pour le Monégasque, le sprint d'hier avait justement été très compliqué dans des conditions pluvieuses alors que la course du jour sur le sec a été plutôt tranquille, même si bien loin de Max Verstappen qui a pu l'emporter sans profiter de la VSC sur son premier arrêt et en faisant un passage de plus par les stands pour aller chercher le meilleur tour.

Toutefois, il est clair pour Leclerc que les progrès sont là pour la Scuderia, et notamment face aux concurrents directs que sont Mercedes et Aston Martin, plus en retrait que lors des manches précédentes sur le tracé du Red Bull Ring.

"Ça fait plaisir en général d'être de retour sur le podium, surtout après une journée qui a été compliquée hier", a déclaré Leclerc au micro de Canal+. "On était vraiment à la recherche de cette confirmation du bon feeling qu'on a eu vendredi, et honnêtement le feeling est là."

"La performance, il nous en manque encore beaucoup parce que Max et même Checo [Sergio Pérez] avaient un gros rythme. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de boulot mais bon le feeling est mieux. Comparé aux Mercedes et aux Aston, on a l'impression d'avoir fait un step, donc il faut continuer à bosser, mais ça fait plaisir au moins d'être de retour sur le podium."

La proximité de son équipier Carlos Sainz lors du premier relais aurait pu être l'un des moments chauds de l'épreuve mais en réalité, quand bien même l'Espagnol a semblé s'impatienter derrière lui, il était clair dès le départ que les positions seraient figées

"Sur les simulations, on était au courant qu'avec le DRS la voiture derrière avait un avantage", a expliqué le pilote au numéro 16. "Donc c'était déjà assez clair avant le début de la course qu'on garderait les positions comme ça et qu'on attaquerait plus tard. Je ne peux donc pas juger, en tout cas moi j'étais en train de faire mon pace, je savais que la dégradation des pneus était un gros truc ici, donc j'ai essayé de faire le job et à la fin ça allait plutôt bien."

Finalement, Sainz a perdu du temps au moment du double arrêt des Ferrari sous VSC pour ensuite écoper d'une pénalité pour dépassement des limites de piste.