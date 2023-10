Williams rassure sur la santé d'Albon et Sargeant

Disputée dans des conditions de chaleur intense et à un rythme plus élevé qu'à l'accoutumée en raison des trois arrêts obligatoires, la course du Grand Prix du Qatar aura été particulièrement difficile pour les organismes des pilotes. C'est particulièrement vrai chez Williams où Logan Sargeant a dû s'arrêter en course après 40 tours, alors qu'il indiquait à la radio ne pas se sentir bien depuis plusieurs boucles.

Dans la soirée, l'écurie a publié un court communiqué sur les réseaux sociaux pour indiquer que l'Américain, dernier pilote sur la grille dont l'avenir n'est pas assuré pour l'année prochaine, avait souffert d'une importante déshydratation mais qu'il allait désormais mieux : "Suite à l'abandon de Logan lors du Grand Prix, il a été examiné et déchargé par l'équipe médicale sur place après avoir souffert d'une déshydratation intense pendant la course et avoir été affaibli par des symptômes grippaux en début de semaine."

De l'autre côté du garage Williams, Alexander Albon a bien terminé la course, au 13e rang, mais lui aussi a dû faire un tour au centre médical. Le Thaïlandais a connu des difficultés pour sortir de sa monoplace après le drapeau à damier et a dû être aidé par ses mécaniciens.

L'écurie a là aussi communiqué en révélant qu'il avait subi un coup de chaleur. "Après le GP du Qatar, Alex a été emmené au centre médical pour être traité pour une hyperthermie aiguë. Il a désormais été évalué et déchargé par l'équipe médicale."

Les pilotes Williams n'ont pas été le seuls à terminer l'épreuve très diminués puisque Lance Stroll a manqué de s'évanouir en sortant de sa voiture et a titubé vers une ambulance pour recevoir de l'aide, alors qu'Esteban Ocon a reconnu avoir été malade et vomi dans son cockpit. L'ensemble des pilotes ont par ailleurs souligné les conditions difficiles de l'épreuve qatarie.