Piastri a fait "57 tours de qualifications" dans la chaleur

McLaren n'en finit pas d'impressionner : à Losail, Lando Norris a signé un troisième podium consécutif en Formule 1, tandis qu'Oscar Piastri s'est classé dans le top 3 pour la deuxième fois d'affilée en récidivant également avec le titre de Pilote du Jour.

Les McLaren avaient prouvé leur potentiel lors du sprint avec la victoire de Piastri et la troisième place de Norris, mais n'étaient que sixième et dixième sur la grille de départ ce dimanche en raison de leurs difficultés à respecter les limites de la piste en qualifications. L'erreur de Lewis Hamilton au départ a toutefois provoqué une réaction en chaîne leur permettant de gagner quatre places chacun au premier tour.

Norris n'a pas tardé à prendre l'avantage sur Esteban Ocon, Charles Leclerc et Fernando Alonso en performance pure, et les McLaren n'ont pas fini la course si loin derrière Max Verstappen, puisque six secondes séparaient le top 3 sous le drapeau à damier.

"Une super course du début à la fin", se délecte Norris au micro de son compatriote David Coulthard. "Un bon premier tour. J'ai appris de mon erreur d'hier où j'étais sorti large. Je t'avais dit que j'allais prendre une trajectoire serrée, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Bref, un bon départ et un bon rythme tout du long – probablement le meilleur, alors je suis content."

Lando Norris (McLaren)

C'est Coulthard qui a informé Piastri qu'il avait été élu Pilote du Jour, non sans lui faire une frayeur lorsqu'il a commencé à faire cette annonce. "J'ai cru que tu allais dire que j'avais encore eu une pénalité de cinq secondes à cause des limites de la piste ! Tu m'as fait une peur bleue !" s'est exclamé l'Australien, qui avait appris une pénalité en qualifications lors d'une interview similaire après la séance. "Je suis évidemment très, très content. Le virage 1 s'est bien passé, c'était vraiment prévu avant la course ! Le rythme a été vraiment impressionnant. C'était vraiment la course la plus dure que j'aie connue dans ma vie."

Dans la chaleur qatarie, ce Grand Prix a en tout cas été particulièrement dur, notamment alors qu'une stratégie d'au moins trois arrêts était obligatoire pour préserver les pneus et assurer la sécurité.

"Je pense que les trois arrêts ont rendu ça bien plus dur, ne serait-ce que physiquement, on peut attaquer beaucoup plus", analyse Norris. "Même le dernier relais, on pouvait plus ou moins attaquer à fond. C'est probablement l'une des courses les plus dures que j'aie faites, d'une certaine manière. Mais c'est un bon challenge."

"Comme l'a dit Lando, avec les trois arrêts, c'était à fond, en gros", confirme Piastri. "C'étaient donc 57 tours de qualifications, et c'est vraiment ce que j'ai l'impression d'avoir fait."

Cette nouvelle belle moisson de points permet en tout cas à McLaren de revenir à 11 longueurs d'Aston Martin au championnat des constructeurs. La structure de Woking a inscrit 91 unités de plus que sa rivale sur les trois derniers Grands Prix (104 à 13).