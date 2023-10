Hamilton s'excuse auprès de Russell : "C'était 100% de ma faute"

Alors que Mercedes semblait pouvoir jouer les poils à gratter face à Max Verstappen lors de la course du GP du Qatar 2023 de F1, les espoirs d'un excellent résultat n'ont même pas duré un virage. Les deux W14 se sont en effet accrochées peu après le premier freinage, entraînant l'abandon de Lewis Hamilton et un tête-à-queue ainsi qu'une crevaison pour George Russell.

À la radio, les deux hommes ont, dans le feu de l'action, rejeté la faute l'un sur l'autre. Plus à froid, le septuple Champion du monde, qui a subi ce dimanche son premier abandon et son premier zéro pointé de la saison, a estimé que son équipier n'était absolument pas responsable.

"Dans le feu de l'action, c'était évidemment frustrant parce que j'ai senti ce coup à l'arrière", a déclaré Hamilton pour expliquer ses mots à la radio. "Mais je pense que George n'avait nulle part où aller. Je pense que c'était juste un scénario malheureux. J'accepte volontiers d'en assumer la responsabilité, car c'est mon rôle. Il faut que je revoie la situation, mais je ne pense pas que ce soit la faute de George."

Interrogé sur la relation entre les deux hommes, qui ont dernièrement connu quelques épisodes plus tendus, Hamilton a assuré que l'entente n'est pas altérée : "La relation n'est pas brisée. Je n'ai aucun problème avec George, nous avons une excellente relation et nous parlons toujours de choses et d'autres. C'est donc malheureux, et je suis sûr qu'il était frustré sur le moment, comme je l'étais. Mais nous en parlerons en privé et nous irons de l'avant. Je présente mes excuses à toute l'équipe."

Plus tard, sur les réseaux sociaux, une fois l'incident revu, Hamilton a écrit : "J'ai regardé le replay et c'était 100% de ma faute et j'en assume l'entière responsabilité. Je présente mes excuses à mon équipe et à George."

