Les notes du Grand Prix du Qatar 2023

Les lauriers pour Oscar Piastri

Note : 10

Difficile de demander beaucoup mieux que ce que l'Australien a réalisé ce week-end. Certes l'annulation de son dernier tour en qualifications aurait pu lui coûter cher mais finalement la réussite lui a permis de se retrouver second dès le premier virage. Pour le reste, il n'y a rien à dire avec une journée de samedi parfaite. Si on veut être tatillon, on dira qu'il s'est fait surprendre de façon un peu naïve deux fois de la même manière lors de restarts en sprint et en course, c'est dire à quel point il faut chercher loin pour trouver du négatif.

Le bonnet d'âne pour Sergio Pérez

Note : 3

Personne n'osera dire que le Mexicain est du niveau d'un Max Verstappen, mais son problème actuellement c'est qu'il n'est même pas au niveau de sa voiture et encore moins au niveau qui est le sien. Alors certes, lors du sprint, il n'est pour rien dans l'incident qui amène son zéro pointé, mais c'est aussi un bon rappel que se qualifier loin de son potentiel expose à se retrouver dans des luttes auxquelles on ne devrait pas participer. En course, parti des stands alors qu'il n'était que 13e initialement, les restrictions stratégiques ne l'ont pas forcément aidé mais il s'est mis encore plus en difficulté en multipliant les infractions pour au final accrocher un bien pâle point.

Sergio Pérez enchaîne les prestations inquiétantes.

Max Verstappen

Note : 9

Le week-end du sacre n'aura pas été le meilleur pour le Néerlandais ; il faut dire qu'il a fixé la barre très haut cette saison. Toutefois, hormis sa journée de samedi un peu en deçà, la copie était une nouvelle fois excellente.

Lando Norris

Note : 8

Le Britannique a affiché, comme souvent, un rythme impressionnant en course. Toutefois, il a pêché dans l'exercice des qualifications vendredi et s'est peut-être coûté une chance de jouer mieux que le podium. La journée de samedi n'était pas parfaite non plus, mais dans les deux cas, c'est la troisième place qui l'attendait au bout du compte.

George Russell

Note : 9

Meilleur que Lewis Hamilton lors des des séances de qualifications, Russell était lui aussi l'un des plus rapides en rythme de course mais l'erreur de son équipier au premier virage lui a coûté cher ; sa course a par la suite été quasi parfaite.

Charles Leclerc

Note : 8

Le week-end du Monégasque a été très bon (il n'y a pas grand-chose à dire sur ses qualifications et sa course) mais aurait pu être encore meilleur sans la pénalité du sprint.

Fernando Alonso dans les graviers lors de la course du GP du Qatar.

Fernando Alonso

Note : 7

On a vu mieux de la part de l'Espagnol cette saison, notamment dimanche où quelques inhabituelles erreurs (et notamment sa sortie dans les graviers suivie d'un retour en piste assez dangereux) ont parsemé sa course, toutefois terminée au sixième rang.

Esteban Ocon

Note : 9

Les Alpine étaient en verve à Losail et le Français s'est montré à son aise. Lors du sprint, c'est son mouvement qui est à l'origine de l'accrochage, mais il est difficile de lui reprocher au vu de la situation. En course, il a été comme beaucoup en difficulté physique mais est tout de même parvenu à rester suffisamment lucide pour éviter les écueils et terminer à une très bonne septième place.

Valtteri Bottas

Note : 10

Il n'y a pas grand-chose à retirer du week-end du Finlandais. Sa qualification en Q3 vendredi a donné le ton et sa course de dimanche, discrète mais très efficace dans les contraintes stratégiques du jour, a pavé la voie pour égaler le meilleur résultat de la saison d'Alfa Romeo.

Zhou Guanyu

Note : 8

Moins appliqué en qualifications, le Chinois s'est compliqué la tâche lors des courses mais la très bonne gestion de l'épreuve longue et son respect des limites de piste lui ont permis d'accrocher sur tapis vert ses premiers points depuis l'Espagne.

Lance Stroll sur la grille de départ.

Lance Stroll

Note : 3

Le Canadien évite le bonnet d'âne grâce à Pérez, mais son week-end aura été mauvais, notamment en qualifications où il n'est jamais sorti des Q1, bien loin du potentiel de sa monoplace et en affichant une attitude regrettable. Il a par la suite réussi l'exploit d'être pénalisé pour limites de piste en sprint et en course, ce qui lui a coûté le top 10 dimanche, au terme d'une épreuve où il est physiquement allé au bout de lui-même.

Pierre Gasly

Note : 6

Le Français a reconnu en avoir un peu trop fait en course ce dimanche pour tenter de compenser un problème sur son Alpine. Au vu des écarts à l'arrivée, il y avait sans doute mieux à espérer avec une course plus propre, surtout après sa belle septième place des qualifications.

Alexander Albon

Note : 7

Pas forcément le week-end le plus éclatant pour Albon, mais les deux points du sprint ressortent au volant d'une Williams transformée par l'absence de vent. Pour le reste, il s'est fait remarquer en étant pénalité plusieurs fois en course et a bien failli être battu par Sargeant en qualifs. Il a fait partie des pilotes les plus touchés physiquement en fin de GP.

Kevin Magnussen

Note : 4

Très loin du compte en qualifications, Magnussen n'a pas particulièrement brillé lors des courses et doit à une erreur bête d'Hülkenberg le fait de le devancer lors de celle de dimanche.

Le peloton au départ lors du sprint du GP du Qatar.

Yuki Tsunoda

Note : 6

Week-end discret avec un sprint intéressant malgré une élimination en SQ1 et une course de dimanche anonyme.

Nico Hülkenberg

Note : 7

Le week-end de l'Allemand était très bon mais malheureusement, son unique chance réelle d'inscrire des points, lors du sprint, s'est volatilisée dans l'accrochage avec Ocon et Pérez dont il n'était pas responsable. En course, sans surprise il n'y avait pas grand-chose à espérer mais l'erreur de placement sur la grille est tellement bête qu'elle abaisse la note.

Liam Lawson

Note : 5

La sortie de piste du sprint ressort particulièrement dans un week-end globalement moyen pour le Néo-Zélandais.

Logan Sargeant

Note : 5

Sa volonté de poursuivre la course malgré ses évidentes difficultés physiques était louable mais s'arrêter était évidemment la meilleure option. Ses qualifs de vendredi étaient bonnes, mais sa sortie de piste lors du sprint était évitable, surtout en ce moment.

Lewis Hamilton

Note : 4

Sa course n'aura pas duré très longtemps mais sa responsabilité dans l'incident est claire et nous incite à donner une note au week-end du Britannique. Globalement en deçà de Russell, il a connu de la réussite lors du sprint pour terminer cinquième. Son erreur de jugement en course a provoqué son premier abandon en course tout en coûtant à Mercedes une opportunité de podium et de distancer plus encore Ferrari chez les constructeurs.

Carlos Sainz

Non-noté

Le forfait de l'Espagnol avant la course nous incite à ne pas noter son week-end. Auparavant, il avait alterné le bon avec un samedi très correct et le moins bon avec une élimination en Q2 lors des qualifs de vendredi.