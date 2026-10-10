Isack Hadjar, récit d'une journée cauchemar

Alors que, jusqu'ici cette saison, tout s'était passé sans que l'on y pense vraiment, le Grand Prix de Singapour renvoie, chez Red Bull, à des parfums d'avant. Le regain clair de forme de la RB22, sans doute la meilleure voiture du plateau actuellement, permet désormais à Max Verstappen de jouer poles et victoires sur une base régulière.

De l'autre côté du garage, c'est au contraire la soupe à la grimace. Si, sur le plan des performances et des résultats, Isack Hadjar a surfé sur la vague et sort de deux épreuves plutôt solides, avec une troisième place à Bakou et une cinquième position en Malaisie, le GP de Singapour a jusqu'ici pris une tournure particulièrement cruelle.

Tout a commencé hier quand, alors que Verstappen s'emparait du meilleur temps lors des qualifs sprint, Hadjar devait se contenter de la neuvième place en raison d'un tour annulé en SQ3 et de sensations étranges sur fond de moteur qu'il pressentait défaillant.

Avec un retour à des éléments moteur plus anciens, confirmant donc un vrai souci sur le plan de la fiabilité, il y avait encore le moyen de se refaire la cerise lors du sprint, surtout dans les conditions humides.

Las, le Français a dû abandonner après seulement deux tours, alors qu'il pointait au dixième rang, en raison d'un problème technique pendant que l'ensemble du peloton était sous Safety Car.

Verstappen l'a emporté au terme des 20 tours de l'épreuve courte, mais Hadjar - interrogé alors que le sprint n'était pas encore arrivé à son terme - préférait prendre le partie d'une certaine désinvolture face à sa situation, interrogé au micro de Canal+ : "Je ne sais pas [ce qui s'est passé]. Je n'avais pas vraiment de puissance sur le tour 1, mais il n'y avait rien qui sonnait mauvais. Mais ouais, j'étais à l'arrêt complet, quoi."

"C'est dommage parce que j'ai fait un bon départ, je pensais doubler Liam [Lawson] mais... Ouais, après j'ai dû m'arrêter. Mais, de toute façon, honnêtement je m'en moque un peu : ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de points à aller chercher. Et puis on espère sauver le moteur, peut-être."

La suite, c'est une séance de qualifications qui avait forcément une importance particulière à la fois parce que Singapour est un tracé où les dépassements sont difficiles et aussi pour tenter de contrer cette spirale négative. Après avoir remercié par radio son équipe pour le travail fait entre les deux séances pour remettre la voiture en état de marche, il n'y a même pas eu la place pour une embellie.

Dès son premier tour de Q1, Hadjar a en effet connu une coupure moteur qui l'a obligé à s'immobiliser quelques secondes en piste avant de pouvoir redémarrer. Par la suite, jamais il n'a réussi à retrouver une voiture saine et sa séance s'est donc achevée prématurément lorsqu'il a mis pied à terre, sans chrono à son actif.

De nouveau au micro de Canal+, Hadjar a été interrogé sur ce souci qui l'a touché lors des qualifications, le contraignant à un départ au 21e et avant-dernier rang : "Je pense que c'est un autre problème encore [qu'en sprint], c'est un problème de boîte [de vitesses] donc... Ça a pété quand j'ai passé la deuxième, ce n'était pas joli donc c'est... Il n'y avait rien à faire."

Une fin de série pour le Parisien qui n'avait jamais manqué la Q3 sur les épreuves où il a été présent cette saison. Et surtout, une perspective qui n'est pas vraiment réjouissante face à une course de dimanche où la remontée du peloton risque d'être compliquée.

"[Je n'attends] rien, pfff, ça me saoule", a-t-il alors conclu son intervention.