Jamie Chadwick reste chez Williams comme pilote de développement

La collaboration entre Jamie Chadwick et Williams continue. La Britannique de 22 ans va conserver son rôle de pilote de développement pour une troisième saison consécutive au sein de l'écurie, avec un programme accru sur le simulateur, indique l'équipe.

Chadwick a eu un certain succès en sport automobile jusqu'à présent, remportant le titre dans le championnat britannique de GT (dans la catégorie GT4) en 2015, puis le MRF Challenge 2018-19 et le championnat 100% féminin W Series, qui se trouve au niveau Formule 3, en 2019. Elle va d'ailleurs y remettre son titre en jeu cette année, après une saison 2020 annulée par la pandémie de COVID-19. L'an passé, Chadwick a eu bien moins de réussite dans le championnat d'Europe de Formule Régionale (F3), neuvième du classement général au sein d'une écurie Prema Powerteam à la suprématie incontestable.

"J'ai adoré faire partie de Williams jusqu'à présent et ne pourrais être plus ravie de continuer à travailler avec l'équipe dans mon rôle de pilote de développement", se délecte l'Anglaise. "J'ai le sentiment de progresser en permanence en tant que pilote, et le temps que je vais passer dans le simulateur cette saison va s'avérer inestimable. Je suis impatiente de m'immerger à nouveau chez Williams cette année."

Simon Roberts, directeur de Williams Racing, ajoute : "Nous sommes ravis que Jamie continue en tant que pilote de développement pour l'équipe. Non seulement elle est une excellente ambassadrice de ce sport et joue un rôle clé pour promouvoir les femmes en sport auto, mais son travail dans le simulateur et en coulisse à Grove est extrêmement précieux. La détermination et la motivation de Jamie à faire davantage et à repousser les limites sont quelque chose que nous admirons chez Williams, et nous sommes tous enthousiastes quant à l'année à venir avec Jamie au sein de l'équipe."

Parmi les quatre pilotes essayeurs Williams de l'an dernier, Chadwick est la deuxième à être reconduite, après Roy Nissany. Il n'y a pas encore de nouvelles concernant le réserviste Jack Aitken, qui avait assuré l'intérim au Grand Prix de Sakhir, ou encore Dan Ticktum, bien que ces deux Britanniques apparaissent toujours sur le site officiel de l'écurie.