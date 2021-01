Williams va donner une journée d'essais hivernaux à Nissany

L'écurie Williams a beau avoir changé de propriétaire, le besoin d'argent frais demeure : Roy Nissany a été reconduit au poste de pilote essayeur après avoir réalisé trois séances d'EL1 puis une journée de tests à Abu Dhabi en 2020. Alors que les essais hivernaux seront réduits à leur plus simple expression cette année en raison du gel des châssis et de la réduction des coûts, la Williams FW44 sera confiée à Nissany pour l'une des trois journées au programme à Sakhir. George Russell et Nicholas Latifi ne pourront donc passer qu'une journée chacun au volant avant le Grand Prix de Bahreïn en ouverture de la saison.

"Je suis vraiment honoré de continuer avec Williams", déclare l'Israélien. "Depuis que nous avons commencé, nous avons fait d'immenses progrès dans de nombreux domaines. En plus des EL1, nous avons réalisé un travail productif en coulisses. Tout en me consacrant autant que possible à l'équipe, j'ai amélioré mes aptitudes de pilote. J'ai vraiment hâte de continuer comme ça en 2021."

"Je suis ravi que Roy continue avec nous comme pilote d'essais officiel pour 2021, en s'appuyant sur le bon travail que nous avons débuté l'an dernier", ajoute Simon Roberts, directeur de Williams. "L'équipe est satisfaite de la contribution de Roy à travers son travail en piste et dans le simulateur à Grove, qui a participé à améliorer les chronos que nous pouvions réaliser avec la FW43. Nous avons également apprécié de voir Roy évoluer en tant que pilote, et nous n'avons aucun doute quant au fait qu'il continuera à progresser cette année."

