Le jeu de société qui rend les pilotes "fous"

Mais la F1 n'est pas la seule activité sportive à connaître un tel essor. Récemment, une autre série Netflix, Le Jeu de la dame (The Queen's Gambit en version originale), a cartonné. L'histoire est basée sur le roman éponyme de Walter Tevis et raconte comment une prodige des échecs, jouée par Anya Taylor-Joy, se hisse au rang de plus grande joueuse du monde. Et comme pour Drive to Survive avec la F1, cette série a entraîné une hausse massive de l'intérêt pour les échecs. Selon le New York Times, les ventes d'échiquiers ont bondi jusqu'à 1000%, et les nouvelles inscriptions sur chess.com, l'un des plus grands sites d'échecs en ligne, ont elles aussi fortement augmenté.

Mais cet intérêt accru pour les échecs ne concerne pas que le grand public. L'an dernier, ce jeu stimulant l'esprit a rejoint le golf et le padel comme principaux passe-temps des pilotes de F1. Charles Leclerc et Carlos Sainz, les deux pilotes Ferrari, se sont montrés les plus compétitifs sur l'échiquier.

"En fait, j'ai toujours été à fond dedans, j'ai toujours aimé les échecs quand j'étais enfant", a confié Leclerc à Motorsport.com, revenant également sur le début de sa rivalité hors piste avec son équipier : "Je crois que c'était pendant toutes les journées médias au début de l'année [2021]. Nous ne savions pas quoi faire. Je jouais aux échecs, [Sainz] m'a vu et a dit 'OK, je télécharge ça'. Nous sommes devenus assez fous avec ça en première partie de saison. Nous avons joué l'un contre l'autre et nous n'avons jamais arrêté."

Si Leclerc était déjà habitué à jouer aux échecs, cela est rapidement devenu une nouvelle obsession pour Sainz. "Il adore ses échecs avec Charles", a indiqué Lando Norris, son ancien coéquipier chez McLaren. "Je pense que j'ai pu le battre à la première partie et j'ai tout simplement arrêté d'y jouer ! Je peux me tromper, il vous dira probablement que je mens... Ils y jouent des heures et des heures, lui et Charles."

Que ce soit dans un avion pour se rendre à un Grand Prix, sur le circuit et même dans les stands, comme ce fut le cas lors de la longue période de drapeau rouge au Grand Prix de Belgique, Leclerc et Sainz sont restés collés à leur téléphone, s'affrontant en ligne. Mais qui est le meilleur des deux ? Dans une vidéo pour Autosport, Leclerc et Sainz ont débattu sur la question. "Aujourd'hui, nous avons joué dans l'avion, et on a fait 2-2", a dit l'Espagnol au Monégasque. "Et tu n'as pas voulu jouer la dernière [partie]. Donc du coup… J'ai l'avantage."

"Non, non", a répliqué Leclerc. "Tu te rappelles de Spa ?" Les pilotes Ferrari s'étaient une nouvelle fois affrontés en Belgique et, visiblement, Sainz avait perdu : "[Sainz] est très bon aux échecs la nuit, donc à chaque fois que nous revenons d'une course, à partir de 21h, il est très fort. Mais du matin jusqu'au soir, je suis bien meilleur."

Mais Leclerc et Sainz n'ont pas été les seuls pilotes à se lancer dans les échecs en 2021. Dans son temps libre, Mick Schumacher a également beaucoup joué. Et dans ses valises, on trouve désormais un échiquier. L'Allemand joue habituellement avec Kai Schnapka, un kiné ayant travaillé avec son père, Michael Schumacher, dans ses dernières années en F1 avant de s'occuper de la préparation physique de Mick dans les catégories juniors.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le pilote Haas est tombé dans la folie des échecs par hasard. "Nous avons un échiquier à la maison, nous y avons toujours joué de temps en temps mais jamais correctement", a-t-il lancé à Motorsport.com. "Nous étions de grands amateurs de backgammon, Kai et moi. Et puis nous avons arrêté d'y jouer. Nous avions oublié notre plateau et la seule chose que nous avions, c'étaient les échecs, alors nous avons commencé à jouer aux échecs ! Ensuite, pendant un certain temps, on a mélangé les échecs et le backgammon. Maintenant on ne joue plus qu'aux échecs. C'est amusant, je le bats tout le temps !"

Et ce genre de stimulation mentale est exactement ce que Schumacher recherche. En mai dernier, l'Allemand avait évoqué les avantages de jouer à de tels jeux dans une entrevue avec GP Racing. "J'ai l'impression que ces jeux nous replongent dans la concentration car il faut toujours avoir l'esprit vif", avait-il expliqué. "Dans un week-end, je veux toujours être mentalement prêt pour chaque défi qui se présente."

La saison 2022 de Formule 1 sera la plus chargée de l'Histoire, avec 23 courses au programme. Par conséquent, les pilotes passeront davantage de temps à voyager et seront très souvent dans le paddock. De quoi ramener plus de membres dans le club d'échecs de la catégorie reine.

Mick Schumacher en pleine concentration