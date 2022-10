Joie et larmes chez Red Bull : "Mateschitz aurait été très fier"

Charger le lecteur audio

Il y avait une forme de joie mélancolique dans les regards de l'écurie Red Bull Racing à Austin, dimanche soir, où Max Verstappen a décroché sa 13e victoire de la saison. Un succès qui a scellé le titre mondial des constructeurs pour l'équipe de Milton Keynes, quelques heures seulement après s'être retrouvée orpheline du cofondateur et patron historique de la marque, Dietrich Mateschitz. Tout en honorant la mémoire de son dirigeant visionnaire, l'écurie a fait le choix de courir presque comme si de rien n'était et de ne pas laisser trop de place à la tristesse, toutefois perceptible dans l'émotion inhabituelle qu'affichaient certains visages, à commencer par ceux de Christian Horner, Adrian Newey ou Helmut Marko.

C'est presque comme si ça avait été écrit d'avance... Christian Horner, directeur de Red Bull

Deuxième sur la grille, Verstappen a pris les commandes aux dépens de Carlos Sainz avant même le premier freinage mais a ensuite vu sa course se compliquer, non seulement en raison de la belle résistance de Lewis Hamilton, mais surtout à cause d'un deuxième arrêt au stand qui a duré 11 secondes à cause d'un pistolet défaillant. Le Néerlandais est reparti au combat pour aller cueillir une victoire forcément à part dans ces circonstances, ce qu'a souligné son directeur d'équipe.

"Max a fait une course très maîtrisée", estime Horner. "Tout s'est animé quand on a eu un problème de pistolet lors de son deuxième arrêt, et on avait déjà choisi les pneus mediums, qui nous semblaient être les meilleurs pneus. Il a probablement perdu huit secondes au stand, ce qui l'a fait ressortir derrière Charles [Leclerc], puis il a ensuite dû combler l'écart avec Lewis. C'est presque comme si ça avait été écrit d'avance pour qu'il parvienne à remonter. Je pense que Dietrich aurait aimé cette course, qu'il aurait aimé nous voir dépasser Mercedes à cinq ou six tours de la fin et remporter le titre constructeurs. Je crois qu'il aurait été très fier de cette course."

Le temps perdu au stand a d'abord beaucoup frustré Verstappen, qui s'est toutefois vite remobilisé pour tenter de reprendre l'ascendant au volant d'une RB18 qui était une nouvelle fois au-dessus de la concurrence. Concernant le problème lors du pit-stop, Horner révèle qu'il était survenu "une fois en essais libres" et que le matériel incriminé avait été écarté. "Ça suivra un processus et on saura ce qui s'est passé", promet-il.

"On était probablement plus compétitifs avec les mediums qu'avec les durs", poursuit le Britannique. "C'est pour ça qu'on est revenus aux mediums lors du deuxième arrêt. Son rythme à la fin du relais était suffisamment élevé pour reprendre Lewis, qui semblait être en glisse avec sa voiture et attaquer très fort. C'était une question de patience. Max a pu contrôler sa frustration en quittant les stands sans maltraiter les pneus, il a doublé Charles puis a chassé Lewis. L'opportunité qu'il a eue était décisive et il a fait le boulot."

"À dix tours de la fin, je ne crois pas que terminer deuxième aurait été le résultat espéré. Max était déterminé avant la course. On lui a compliqué la vie et rendu les choses plus divertissantes pour le public. Mais il a fait de son mieux et remporter ce Grand Prix, assurer le titre mondial des constructeurs, c'était un moment très particulier pour notre équipe et notre entreprise. Le faire dans un week-end où l'on a perdu Dietrich fait qu'évidemment, on aimerait lui dédier ce titre, ainsi qu'à sa famille, pour tout ce qu'il a fait, pas seulement pour Red Bull Racing mais aussi pour la F1."