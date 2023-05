Eddie Jordan avait offert 50% de son écurie à Ayrton Senna

Ayrton Senna patron-pilote d'une écurie de Formule 1 ? L'idée aurait pu voir le jour car l'hypothèse a été discutée au début des années 1990, quand Eddie Jordan a tenté de convaincre le Brésilien de le rejoindre au sein de son équipe. Le fantasque Irlandais était alors prêt à tout et avait discuté d'un scénario précis avec le triple Champion du monde, quitte à céder gratuitement la moitié de ses parts !

"Il était désabusé chez McLaren", raconte Eddie Jordan dans le podcast Formula for Success. "C'était avant qu'il aille chez Williams, il n'était tout simplement pas heureux. Croyez-le ou non, mais je lui ai proposé 50%, gratuitement, pour venir et piloter pour Jordan, mais il devait rester propriétaire car je croyais qu'avec Senna dans l'équipe, sa valeur actuelle ferait plus que doubler. En d'autres termes, la moitié que je perdais, je pensais que c'était un coup génial. D'abord, je faisais monter un gars comme Senna dans ma voiture, je faisais monter l'équipe, sa reconnaissance, et les revenus de sponsoring se seraient multipliés de manière incroyable."

En effet déçu par le déclin de McLaren, Ayrton Senna avait finalement accepté l'offre de Williams, disposant alors de l'une des meilleures voitures du plateau, pour remplacer Alain Prost lors de la saison 1994. Néanmoins, malgré ce transfert, l'idée d'Eddie Jordan continuait de suivre son chemin.

"J'ai toujours aimé Aryton, et ça aurait dû se faire, mais il est mort brutalement", déplore-t-il. "Je ne dis pas qu'il l'aurait fait. Mais on était très avancés dans les négociations sur ce qu'il voulait faire. Il voulait avoir une équipe, et je lui en donnais l'opportunité."

Ayrton Senna lors de sa dernière année chez McLaren, en 1993.

Une première tentative en F3

Une dizaine d'années auparavant, Eddie Jordan avait déjà tenté de mettre la main sur Ayrton Senna, qui n'était pas encore la légende qu'il est par la suite devenue en Formule 1. L'objectif était de l'intégrer à son équipe de F3, là aussi sans succès.

"En 1982, j'avais un certain Jim Wright qui était mon recruteur", se souvient Eddie Jordan. "Je faisais les choses différemment, Jim allait sur toutes les courses junior pour voir qui je pouvais trouver pour la Formule 3, car j'ai toujours pensé que la plupart des pilotes avait très peu d'argent, et c'est pourquoi Martin Brundle, Johnny Herbert et Jean Alesi sont venus me voir. Mais j'étais assez fort pour aller chercher de l'argent afin de soutenir l'équipe, et ensuite essayer de choisir le meilleur pilote. Jim Wright m'a dit : 'Mon Dieu Eddie, il faut que tu voies ce type qui s'appelle Da Silve Senna'. Il avait terminé troisième du Formula Ford Festival donc il était dans le coup."

"Je suis allé à Snetterton pour le voir. Je me souviens avoir fixé un point dans les esses, un virage que la plupart des pilotes ne peuvent pas prendre à fond, mais lui passait à fond à chaque fois, et il ne manquait jamais le point que j'imaginais avec son pneu avant-gauche quand il tournait dans les esses. Je me suis dit que ce gars-là était dans le vrai en termes de contrôle, de compréhension de la vitesse, de précision, et de capacité à répéter tout ça."

"J'ai essayé de le faire signer pour la saison 1983 mais je n'ai pas pu parce qu'il était pilote Marlboro. Je n'avais pas assez de crédit et Dick Bennett était en quelque sorte le gourou de West Surrey Racing. Il a été envoyé là-bas par Marlboro. J'ai désespérément tenté de le faire signer. Mais Dick et moi nous sommes associés car j'ai obtenu l'accord de Marlboro pour Macao. Il a changé de nom après cette course. Il n'a plus jamais piloté de F3 et il s'est appelé Senna. Quelque temps après, c'est lui qui m'a présenté Barrichello, et on est toujours restés de très bons amis."

