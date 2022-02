Le kilométrage des équipes après le 1er jour des essais 2022 de F1

Charger le lecteur audio

La journée de mercredi ouvrait officiellement l'ère de la nouvelle réglementation technique en Formule 1, avec une refonte importante de l'aspect esthétique des monoplaces mais également et surtout de leur aérodynamisme. Le but recherché est d'améliorer les courses en rendant les batailles en piste plus aisées, notamment dans les virages rapides, grâce à une part plus importante de l'appui généré par effet de sol.

Il faudra sans doute attendre un peu pour savoir si ce pari réglementaire est gagné. Pour l'heure, l'essentiel pour les écuries est d'avancer sur le dégrossissage et la compréhension de leur monoplace, tout en s'assurant pour ce faire de sa fiabilité alors que la réglementation moteur évolue peu, mais voit tout de même l'arrivée d'un nouveau carburant, composé à 10% d'éthanol. Aller vite est évidemment important, mais la base est de pouvoir terminer les courses pour pouvoir en profiter.

À ce petit jeu, plusieurs écuries ont bouclé en une journée deux distances de course ou quasiment. La plus assidue a été la Scuderia Ferrari, avec 153 tours au total, mais Red Bull n'a pas été en reste. Williams devance Alpine et Mercedes dans ce classement. En revanche à l'arrière, les journées de Haas et d'Alfa Romeo ont été très compliquées, avec un problème de plancher pour la première et divers soucis techniques pour la seconde. La journée de la structure suisse avait mal débuté avec seulement neuf tours en quatre heures ; les 23 réalisés ensuite par Valtteri Bottas n'ont pas vraiment permis de corriger le tir.

Tours par équipe et motoriste

Kilomètres par équipe

Écurie Jour 1

(km) Équivalence en

nombre de GP

(1 GP = 308,424 km) Ferrari 715,28 2,32 Red Bull 687,23 2,23 Williams 617,10 2,00 Alpine 593,73 1,92 Mercedes 593,73 1,92 AlphaTauri 565,68 1,83 Aston Martin 556,33 1,80 McLaren 481,53 1,56 Haas 201,03 0,65 Alfa Romeo 149,60 0,48

Tours par motoriste

Motoriste Jour 1 (km) Moyenne km selon

nombre d'écuries Équivalence en

nombre de GP

(1 GP = 308,424 km) Mercedes 2248,68 561,94 7,29 Red Bull 1252,90 626,45 4,06 Ferrari 1065,90 355,30 3,45 Renault 593,73 593,73 1,92