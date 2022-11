La F1 planche sur un kit aéro pour réduire les projections d'eau

Charger le lecteur audio

Une réunion de la Commission F1 a eu lieu ce vendredi 18 novembre, l'occasion pour les acteurs et les responsables du championnat d'évoquer certains sujets et débattre sur d'éventuels changements à appliquer lors des prochaines saisons, à condition que le Conseil Mondial du Sport Automobile donne son approbation.

La pluie a reçu une grande attention au cours de cette réunion, un mois après la tenue d'un Grand Prix du Japon perturbé par les averses et amputé de 25 tours en raison d'une longue période de drapeau rouge.

À Suzuka, la quantité d'eau projetée par les monoplaces a posé problème aux pilotes et à la direction de course, un problème déjà présent lors des années précédentes mais amplifié cette saison en raison du design de la nouvelle génération de F1.

"Les retours des pilotes suggèrent qu'avec cette génération de voitures, la visibilité est réduite dans des conditions extrêmement humides, ce qui est un facteur déterminant concernant le départ ou la nécessité de suspendre les séances. C'est pourquoi la FIA a lancé une étude pour définir un ensemble de pièces visant à supprimer les projections d'eau", a-t-on appris dans un communiqué.

L'étude de l'organe directeur s'est concentrée sur la conception d'un kit aérodynamique standardisé visant à réduire la quantité d'eau rejetée par les voitures. Cela passerait par des roues carrossées ne gênant pas les mécaniciens lors des arrêts au stand. Le dispositif serait à installer avant le départ d'un Grand Prix ou au cours d'une période de drapeau rouge due à la pluie.

Un premier concept a d'ores et déjà été présenté, la FIA devant le peaufiner au cours de la saison 2023. En outre, des recherches vont être menées sur l'impact du design du plancher et des tunnels sous la voiture sur la projection de l'eau, et des lumières clignotantes devraient être ajoutées afin de rendre les monoplaces plus visibles.

Au Grand Prix du Japon 2022, peu de pilotes ont été en mesure de voir la monoplace de Carlos Sainz immobilisée sur la piste après un accident dans le premier tour. Et en dépit de la sortie du Safety Car, qui a considérablement ralenti le rythme, les grues dépêchées ont aussi été difficilement visibles.