De nombreux pilotes n'ont pas vu la grue derrière le Safety Car

Alors que Carlos Sainz venait de perdre le contrôle de sa Ferrari dans le premier tour d'un Grand Prix du Japon pluvieux, la direction de course a neutralisé l'épreuve en faisant appel au Safety Car. Un engin de dépannage a été envoyé en piste peu de temps après afin de déloger la F1-75 endommagée, une décision qui a suscité de vives critiques dans le paddock.

En raison du manque de visibilité, conséquence des fortes quantités d'eau soulevées par les F1, la plupart des pilotes n'ont tout simplement pas vu la grue lorsqu'ils sont repassés sur les lieux de l'accident, et ce en dépit de la vitesse réduite par le Safety Car. Ainsi, ils ne s'en sont rendu compte qu'au moment du drapeau rouge, en regardant leur téléphone dans le garage.

Premier homme placé derrière la voiture de sécurité, Max Verstappen a pu voir la dépanneuse et se placer du bon côté de la route. Le Néerlandais, sacré à Suzuka ce dimanche, a également expliqué que les projections d'eau rendaient la situation particulièrement dangereuse car elles poussaient les pilotes roulant derrière lui à sortir de la bonne trajectoire.

"Je suis arrivé [sur les lieux de l'accident de Sainz] en premier, j'ai vu la grue, j'avais une visibilité parfaite", a-t-il commenté. "Mais quand on est derrière, on essaie toujours de rouler hors des projections, on se décale à gauche ou à droite parce qu'on ne peut pas vraiment voir grand-chose, et c'est là que des [accidents] se produisent. On se décale à gauche et, d'un coup, on voit une grue ou autre chose, c'est très dangereux à n'importe quelle vitesse. Clairement, c'est quelque chose que nous devons améliorer."

Fernando Alonso, circulant dans le top 10 tout au long de la course, a fait une révélation inquiétante en indiquant qu'il n'avait vu ni la grue ni même l'accident de Sainz quelques instants plus tôt. "Je ne sais toujours pas où était Carlos [lors de son accident]", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je n'ai pas vu le tracteur non plus. Il n'y avait aucune visibilité. Derrière la voiture de sécurité, je ne pouvais pas voir le tracteur, et je n'ai pas vu Carlos, donc c'était évidemment le pire moment de la course. Nous devons comprendre ça."

Parmi les autres pilotes qui n'ont pas vu la grue, on trouve Daniel Ricciardo, Lance Stroll et Zhou Guanyu. Le coéquipier du Chinois, Valtteri Bottas, a été l'un des rares pilotes dans le fond du classement à l'avoir vue bien qu'il n'ait pas été prévenu de sa présence à la radio.

"On ne devrait pas avoir de grue ou quoi que ce soit sur la piste quand il n'y a pas de drapeau rouge, elle était déjà là avant que ça passe au [drapeau] rouge", a indiqué le Finlandais "Donc ça m'a surpris. Je crois qu'il n'y avait qu'un seul [drapeau] jaune et il y avait une grue. Bien sûr, on fait attention avec un drapeau jaune, mais on ne sait jamais, si on part d'un coup en aquaplaning."

Et même Sebastian Vettel, qui cherchait encore à combler son retard sur la queue du peloton en raison d'un tête-à-queue au départ, a été surpris de voir au dernier moment une grue sur la piste : "J'ai eu peur parce que je suis arrivé à une vitesse suffisamment importante pour que les choses puissent mal tourner. Dès qu'il y a un Safety Car, il faut s'occuper des pneus, en essayant de les faire chauffer dans ces conditions."

"On ne voit rien, c'est ça le problème. Vous voyez plus de choses sur les caméras embarquées que ce que nous [les pilotes] voyons dans la voiture. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Nous en avons parlé lors du briefing des pilotes, un véhicule de secours ne devrait jamais être en piste lorsque nous roulons dans ces conditions. Pas même avec un Safety Car."

"Le pire" incident depuis des années

La Ferrari F1-75 de Carlos Sainz regagnant les stands sur une dépanneuse.

La présence de la grue n'est devenue apparente que lors du passage de Pierre Gasly, décroché par le peloton en raison d'un arrêt au stand à la fin du premier tour. Très vite, les images de sa caméra embarquée, montrant le Français passer tout près de la grue à vive allure (sans enfreindre le règlement) puis manifester sa colère à la radio, ont fait le tour des réseaux sociaux.

D'aucuns ont fait le parallèle avec l'accident ayant entraîné la mort de Jules Bianchi sur ce même circuit en 2014 : un engin similaire avait été envoyé dans le bac à gravier du virage Dunlop, où s'était sorti Adrian Sutil, puis a été violemment percuté par le pilote Marussia, parti en aquaplaning.

Présent à Suzuka lors des deux incidents, Sergio Pérez s'est joint aux critiques en affirmant qu'il n'avait rien vu d'aussi grave "depuis des années" et en exhortant les responsables à revoir leurs procédures.

"Dans n'importe quelle condition, on ne devrait jamais voir de grue sur la piste alors que les voitures y sont aussi", a lancé le pilote Red Bull. "On ne sait jamais ce qui peut se passer. Peu importe les conditions, ça ne devrait jamais arriver et j'espère vraiment que c'est la dernière fois que nous verrons, dans n'importe quel championnat, des véhicules de dépannage sur la piste alors que des voitures [de course] y sont aussi."

"Dans les tours de mise en grille, la piste avait l'air correcte, même pour les [pneus] intermédiaires. Mais je pense que la pluie s'est intensifiée avant le début de la course, et encore plus pendant le premier tour. À cet égard, c'était une bonne décision d'arrêter la course [et de la relancer] aux moments où nous l'avons fait. Mais le pire, et ça a été la pire chose que j'ai vu depuis des années, c'étaient les deux grues en piste."

Interrogé par Motorsport.com, Nicholas Latifi a affirmé que la présence d'une grue dans les limites du circuit rendait l'incident de 2022 encore plus grave que celui d'il y a huit ans.

"Pour Pierre, il était tout seul parce qu'il venait de s'arrêter au stand donc il n'avait pas la référence des voitures de devant", a déclaré Latifi. "Mais j'étais derrière la voiture de sécurité, et j'ai à peine vu la grue. Je ne l'ai pas vue jusqu'à ce que je sois à trois mètres [d'elle]."

"Si j'avais voulu me mettre sur la trajectoire extérieure, je l'aurais vue trop tard. Donc, à mon avis, c'est encore pire que ce qui s'est passé [avec Bianchi en 2014] parce que la grue était vraiment sur la piste. Évidemment, une grue hors piste reste un problème quand elle est exposée, et la grue était sur la piste [cette fois-ci]. C'est vraiment inacceptable."

