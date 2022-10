Kvyat rêve encore de F1 : "Il ne faut jamais dire jamais"

Charger le lecteur audio

Alors que la silly season arrive à son terme, la grille F1 de 2023 est presque complète. Il ne reste plus que deux volants à attribuer alors que les candidats sont nombreux. Certaines structures pourraient compter sur les talents d'un pilote expérimenté, ce qui est le cas de Daniil Kvyat, disparu du peloton fin 2020, néanmoins un obstacle de taille se dresse devant son éventuel come-back : sa nationalité russe.

Après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, fin février, la FIA a pris position en annulant tous ses événements organisés sur les territoires russe et biélorusse et en retirant les symboles, couleurs, drapeaux et hymnes nationaux des deux pays, obligeant ainsi les ressortissants à concourir sous bannière neutre ou sous une autre nationalité.

Si ces décisions n'empêchent pas les pilotes russes et biélorusses de participer à des championnats majeurs de la FIA, citons notamment Aleksandr Smolyar en FIA F3 et Robert Shwartzman en F1 (dans le cadre d'EL1 avec Ferrari en fin d'année), qu'une équipe de F1 soit prête à offrir un contrat de pilote titulaire à un Russe est une toute autre question.

Kvyat a néanmoins insisté sur le fait qu'il n'avait pas encore exclu un retour en catégorie reine. "Il ne faut jamais dire jamais", a-t-il confié à Motorsport.com. "Mais en ce moment, disons que le timing n'est peut-être pas idéal pour [un retour en F1]. J'espère que nous pourrons en reparler un jour."

Daniil Kvyat a participé à 110 Grands Prix de F1 entre 2014 et 2020, naviguant entre Toro Rosso, Red Bull et AlphaTauri. En dehors du taureau rouge, le Russe a endossé le rôle de réserviste chez Ferrari en 2018 et Alpine l'an passé, prenant part par ailleurs à trois jours de tests pneumatiques avec la marque française en octobre dernier.

Il ne veut se fermer aucune porte concernant ses choix de carrière. "Je suis ouvert", a-t-il affirmé. "Je pense qu'en Europe et aux États-Unis j'ai le feu vert de la plupart des [championnats]. Il y a eu une période où tout était très tendu, bien sûr. Maintenant, c'est moins tendu. Mais ça a un peu retardé l'avancement des négociations, malheureusement."

Daniil Kvyat s'est essayé à la NASCAR en 2022.

"Maintenant, je suis de nouveau prêt à entamer des négociations et voir ce qui peut en ressortir pour 2023. Heureusement, il y a quelques options. Je suis ouvert, il n'y a aucun obstacle à cet égard. Les gens ont mon numéro, ils savent comment me contacter. Je porte un costume aujourd'hui, je peux l'échanger contre une combinaison de pilote et je serai prêt à y aller."

Pour l'heure, Kvyat a trouvé refuge en NASCAR. Tout comme Kimi Räikkönen avec Trackhouse Racing, le pilote s'est essayé au stock-car américain cette année. Le Russe a pris place dans la Toyota Camry #26 engagée par Team Hezeberg lors de quelques manches de la saison 2022.

"Pour l'instant, je roule en NASCAR, je suis le bienvenu là-bas", a-t-il expliqué. "Je n'ai eu aucun problème, je suis heureux. J'ai toujours voulu essayer la NASCAR, d'une certaine manière un petit rêve est devenu réalité. Bien sûr, ça peut prendre du temps pour être vraiment au top mais je suis patient, les carrières en NASCAR peuvent être très longues si on les bâtit bien."

"Je suis curieux de voir jusqu'où je pourrais aller là-bas. Bien sûr, la F1 a toujours une place de choix dans mon cœur. Et qui sait, j'espère que nous pourrons en reparler un jour. Je suis encore jeune, comme le montrent certains on peut revenir après une petite pause et continuer à signer de bons résultats."

Avec Adam Cooper