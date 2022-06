Norris : "Je ne peux pas piloter comme je le veux"

Charger le lecteur audio

Si les pilotes Red Bull, Ferrari et Mercedes sont logiquement en tête du championnat de Formule 1, c'est bien Lando Norris qui occupe la septième place du classement général, tirant sa McLaren en haut du milieu de tableau. En dehors d'un Grand Prix de Bahreïn où les bolides orange étaient en grande difficulté, Norris enchaîne les performances convaincantes, notamment qualifié dans le top 5 à trois reprises et classé dans le top 8 à l'arrivée de cinq des sept courses disputées à ce jour.

Norris est ainsi sur les talons d'un certain Lewis Hamilton au championnat, avec 48 points à son actif contre 11 seulement pour son coéquipier Daniel Ricciardo, fortement à la peine. Pour autant, le Britannique estime que ses performances demeurent perfectibles car il n'est pas encore en phase avec la MCL36, qui répond au nouveau Règlement Technique de 2022.

Ainsi, lorsqu'il lui est indiqué qu'il semble être de plus en plus fort chez McLaren et qu'il lui est demandé s'il est content, Norris rétorque : "Je déteste cette question. Enfin, je suis très content de mes performances actuelles. Je dois dire que je suis un petit peu surpris de mes performances lors des deux derniers week-ends, vu comment je me sentais. Mais je comprends la voiture de mieux en mieux. Vous savez, ça reste une nouvelle voiture, et ce n'est pas le cas que pour Daniel ou que pour les autres, c'est pareil pour tout le monde. Et il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai dû essayer de me réadapter cette année. Et je crois que je commence à y arriver. Par conséquent, j'ai le sentiment de pouvoir libérer un peu plus de rythme à partir des qualifications, comme c'était le cas hier et lors de la course le week-end dernier. Je comprends mieux les choses."

Lando Norris (McLaren)

"Bref, cela reste un processus d'apprentissage pour moi. J'apprends encore beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que je suis chez McLaren depuis un certain temps que je sais tout et que tout fonctionne parfaitement. C'est carrément l'inverse : c'est une nouvelle voiture pour moi, avec de nouveaux pneus, de nouveaux réglages – tout est nouveau. D'une certaine manière, c'est quand même comme un nouveau départ pour l'équipe et moi, et je dois réévaluer comment je pilote la voiture. De bien des manières, je ne peux pas piloter comme je le veux."

Norris voit dans certains rapports de force au sein des top teams des éléments étayant sa thèse, notamment chez Ferrari et Red Bull : "Vous savez comme Charles fait bien mieux cette année par rapport à Carlos. Carlos l'a battu l'an dernier, et cette année il semble que Charles soit dans une position bien plus confortable. Pareil avec Pérez, il est dans une bien meilleure position que l'an dernier." Verstappen conserve pourtant une avance nette en matière de performance par rapport à Pérez, même si ce n'était pas le cas lors de la dernière course en date à Monaco, tandis que Leclerc n'était pas véritablement dominé par Sainz l'an passé, bien que ce dernier ait pris l'avantage d'une courte tête quant au bilan comptable.

"Bref, il y a pas mal de changements cette année avec la voiture, et je pense qu'il est évident qu'elle convient davantage à certains pilotes qu'à d'autres. Mais cela prend aussi du temps pour tout le monde de comprendre toutes ces choses-là, ce n'est que maintenant après six ou sept courses cette saison que je commence enfin à comprendre ça."

Propos recueillis par Adam Cooper