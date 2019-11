Latifi roulera chez Williams en 2020

Williams a officialisé l'arrivée de Nicholas Latifi comme titulaire pour la saison prochaine. Le pilote canadien évoluera aux côtés de George Russell et remplacera Robert Kubica. Âgé de 24 ans, il fera ses grands débuts en Formule 1, après avoir participé à plusieurs séances d'essais libres le vendredi matin avec l'écurie de Grove cette saison.

"Je suis ravie d'annoncer que Nicholas grimpera dans le rôle de pilote de course pour faire équipe avec George en 2020", confirme Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie. "Nous tous chez Williams avons été grandement impressionnés par ce qu'il a accompli cette année en F2, tout en étant investi dans l'équipe, ainsi que par le travail qu'il a fourni en coulisses. Nicholas est devenu un membre intégré et très respecté chez Williams, et nous avons hâte de le voir endosser ce rôle, alors que nous nous battons pour revenir au sein du milieu de grille."

En lice pour le titre F2 cette saison, finalement remporté par Nyck de Vries, Latifi a également évolué en Formule Renault 3.5 et en F3 Europe par le passé. Il disposera à la fin de cette saison des points nécessaires sur sa Super Licence pour débuter en F1. Il sera d'ailleurs l'unique rookie du plateau 2020, qui affiche désormais complet.

"Je suis ravi de devenir pilote de course pour 2020", se réjouit celui qui sera le deuxième Canadien sur la grille l'an prochain, avec Lance Stroll. "J'ai vraiment apprécié travailler avec l'équipe cette année, en les aidant à développer la voiture et en les soutenant que ce soit sur les circuits ou à l'usine. Je suis impatient de débuter cette aventure avec l'équipe et je suis enthousiaste à l'idée de faire mes débuts en Formule 1 au Grand Prix d'Australie 2020."

Le plateau 2020