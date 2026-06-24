Lawson revient sur son éviction de Red Bull : Le GP de Chine "a été utilisé contre moi"

La malédiction du second baquet Red Bull a fait de nombreuses victimes au fil des ans. Depuis 2016, les équipiers de Max Verstappen se succèdent sans parvenir à s'imposer et quittent presque tous l'écurie autrichienne par la petite porte, souvent au terme d'une relation devenue particulièrement tendue avec le Taureau rouge.

Les derniers à en avoir fait les frais sont Yuki Tsunoda et Liam Lawson, même si le baquet est aujourd'hui occupé par le Français Isack Hadjar, qui semble, pour l'instant, résister à cette réputation peu enviable.

À l'hiver 2024-2025, après le départ de Sergio Pérez, Red Bull avait choisi Liam Lawson plutôt que Yuki Tsunoda pour épauler Verstappen. Mais l'aventure du Néo-Zélandais a tourné court : après seulement deux Grands Prix, il a été renvoyé chez Racing Bulls. Lawson détient ainsi le triste record du passage le plus bref dans ce deuxième baquet, un record jusque-là détenu par Pierre Gasly, écarté après 12 courses en 2019.

En Australie puis en Chine, le Néo-Zélandais s'était qualifié 18e et 20e, avant d'abandonner à Melbourne et de terminer 12e à Shanghai, tandis que Verstappen montait sur le podium puis finissait quatrième.

Invité du podcast High Performance, Liam Lawson est revenu sur cette expérience aussi courte que difficile chez Red Bull. Le pilote estime notamment que ses résultats s'expliquent en grande partie par un grand manque de préparation au volant d'une monoplace réputée pour être particulièrement exigeante.

"J'ai essayé de [ne pas me laisser affecter] autant que possible, j'ai même fait comme si cela n'était jamais arrivé", a expliqué le pilote. "J'y ai passé deux courses, et la manière dont tout s'est déroulé était tellement folle que je me suis dit : je vais simplement faire comme si je n'y avais jamais été."

Liam Lawson dans la Red Bull lors du GP de Chine 2025. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"D'abord, on peut toujours faire mieux. Donc si je regarde ces deux courses, avec le recul, j'aurais pu mieux faire à certains moments. Mais il y a eu surtout le manque de roulage. J'ai fait une demi-journée avant la saison, et même les essais de Bahreïn ont été très perturbés. Nous avons eu des problèmes, et je suis arrivé sur la première course très mal préparé."

"Je me disais juste que j'allais gérer, que ça irait. On se fait tous confiance, mais vu à quel point c'était serré, surtout l'an dernier, si je suis trois dixièmes derrière Max, je sors dès la Q1. Tout est tellement serré."

"Mais c'est surtout la préparation qui n'a pas été bonne", a-t-il ajouté. "Et moi aussi, j'aurais pu mieux faire. Ensuite à Melbourne, j'ai raté les EL3 à cause d'un problème moteur, alors qu'on avait prévu deux runs en pneus tendres avant les qualifications. Je me suis retrouvé en qualifs sans aucun roulage en pneus tendres, et j'ai fait des erreurs."

"J'ai essayé de compenser, mais j'ai bloqué et je suis sorti, ce que je ne fais jamais. Des erreurs stupides. Résultat : éliminé, et départ en fond de grille."

Liam Lawson est également revenu en détail sur son Grand Prix de Chine, le dernier disputé sous les couleurs de Red Bull. Une nouvelle fois, le Néo-Zélandais estime que son manque de préparation au volant de la RB21 a pesé lourd, dans un contexte où la monoplace ne donnait satisfaction à personne, pas même à Max Verstappen.

"Ensuite, on est allés en Chine, en format sprint. Je n'avais jamais roulé là-bas, et c'était la même chose : essayer de compenser le manque de préparation et de petits détails", a-t-il ajouté. "On avait discuté d'un réglage assez extrême sur la voiture pour me donner plus de confiance, mais aussi parce qu'à ce moment-là, collectivement, on n'était pas satisfaits de la voiture."

Liam Lawson et Max Verstappen au GP de Chine 2025. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"Max ne l'était pas non plus. Tout le monde disait : 'ça ne fonctionne pas, il faut tenter quelque chose de radical'. Donc on a décidé le samedi soir de partir des stands et de modifier la voiture de façon radicale. On a fait un changement énorme, qu'on ne ferait jamais en week-end de course."

"L'objectif était de trouver une autre manière d'obtenir le même équilibre, une voiture plus stable et plus facile à piloter. Mais c'était un tir dans à l'aveugle, et même si ça marchait, les chances étaient faibles. Ça a été mauvais pour la course. La voiture était très difficile à piloter et a détruit les pneus."

Cette performance a ensuite été utilisée contre moi. Je n'accepte pas ça. On ne peut pas me juger là-dessus. C'est un travail d'équipe.

Quelques jours seulement après cette deuxième manche de la saison, le couperet est tombé : Lawson a appris qu'il était rétrogradé chez Racing Bulls, au profit de Yuki Tsunoda.

"Cette performance [en Chine] a ensuite été utilisée contre moi", a-t-il regretté. "Peu importe qu'il s'agisse de deux courses sur deux circuits que je ne connaissais pas, dans un contexte pareil. Je n'accepte pas ça. On ne peut pas me juger là-dessus. C'est un travail d'équipe."

Des rumeurs avaient alors circulé dans le paddock, laissant entendre que la direction de Red Bull avait choisi de le protéger de la pression liée au second baquet de l'écurie. Une version que Lawson balaie fermement : "Toute cette histoire a été présentée comme si je traversais des difficultés mentales et que l'on cherchait à me protéger. En réalité, c'était tout sauf ça."