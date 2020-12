Accrochage avec Pérez : Leclerc doit "mieux choisir" ses combats

Au virage 4 du premier tour du Grand Prix de Sakhir, Charles Leclerc a tenté une attaque à l'intérieur pour essayer de gagner plusieurs positions, notamment face à Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Mais le pilote Ferrari s'est manqué et a percuté le Mexicain, brisant sa suspension avant gauche et entraînant dans sa chute Max Verstappen qui a percuté le mur de pneus du dégagement en tentant d'éviter les monoplaces. Pérez a pu continuer et il a même remporté la course.

Ce n'est pas le premier incident qui implique Leclerc au départ d'une course en 2020, puisqu'il s'est accroché avec son équipier Sebastian Vettel au GP de Styrie et a entraîné l'abandon de Lance Stroll en Russie. Puni de trois places de pénalité sur la grille d'Abu Dhabi après l'incident de Sakhir, le #16 accepte cette sanction mais met aussi en avant sa réussite lors des premiers tours cette année.

"Je pense que je n'ai pas donné beaucoup de choix aux commissaires", a-t-il déclaré. "Parce que, comme je n'ai pas fini la course, il fallait que je sois pénalisé d'une manière ou d'une autre. Et la seule chose qui leur était possible était de me pénaliser pour la course suivante. C'est comme ça. Et c'est de cette façon, je pense, que j'ai beaucoup gagné lors de certaines courses au premier tour, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de points cette année."

"Et il arrive que parfois ça ne se passe pas comme je l'avais prévu, ce qui a été le cas le week-end dernier. Et ça ne s'est pas passé comme prévu en Autriche au début de l'année. Mais à la fin, j'ai aussi gagné beaucoup de points avec ça. Et je vais essayer de mieux choisir mes combats, parce qu'il est évident que gagner une place contre Max n'allait pas nous mettre dans une meilleure position, parce que Max était de toute façon plus rapide que nous. Mais de toute façon, c'est du passé, j'en tirerai les leçons. Et c'est tout."

Quant à Verstappen, il a indiqué ne pas vouloir parler à Leclerc de l'incident. "Je ne suis pas du tout intéressé. Je veux juste faire la course ici et ensuite rentrer chez moi. C'est comme ça. Alors inutile d'essayer d'avoir un genre de crêpage de chignons, et de continuer à se parler. Ça n'a pas d'importance. On a tous les deux abandonné, et c'est comme ça."

Le Néerlandais a par ailleurs révélé, comme d'aucuns l'ont pensé sur le coup, qu'il n'avait effectivement pas conscience de la présence d'un bac à gravier à l'endroit où il est sorti de piste. "Je n'ai pas vu les graviers, mais je n'aurais pas pu faire autrement, parce que si j'avais juste essayé de freiner davantage et d'attendre que Checo s'arrête de tourner, en gros, j'aurais probablement été heurté par Charles, parce que sa roue pendait. Donc il n'y avait nulle part où aller, et c'était juste super malchanceux qu'il y ait un peu de gravier, et c'est pour ça que j'ai juste sous-viré dans le mur."