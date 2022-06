Leclerc ne désarme pas : "On se battra avec Red Bull"

Charger le lecteur audio

Après trois Grands Prix en cette saison 2022, Charles Leclerc caracolait en tête du Championnat du monde de Formule 1. La situation a bien changé désormais : la Scuderia a enregistré trois abandons sur problème technique lors des trois dernières manches, n'inscrivant que 42 points sur cette période face aux 66 unités collectées par Mercedes et surtout 128 à l'actif de Red Bull.

Lire aussi : Ferrari confirme que le moteur de Leclerc ne peut être réparé

Ayant dû jeter l'éponge alors qu'il menait à Barcelone et à Bakou, Leclerc se retrouve complètement distancé au championnat des pilotes, avec 34 longueurs de retard sur le leader Max Verstappen et 13 sur Sergio Pérez. Le pilote Ferrari ne perd toutefois pas espoir de redresser la barre et souhaite par-dessus tout conserver son sang-froid.

Lorsqu'il lui est demandé si le calme du début de saison subsiste, Leclerc répond en effet : "Je pense que le calme reste le même, et j'estime fondamental que nous conservions ce calme, parce que c'est celui qui nous a fait retrouver la victoire. Les temps sont évidemment durs pour l'écurie, après les trois dernières courses et les problèmes que nous avons eus. Bref, il faut que nous soyons calmes mais aussi conscients que c'est un problème que nous devons résoudre aussi vite que possible. Mais je pense que nous trouvons le bon équilibre."

"Je pense que nous sommes conscients du rythme qui se trouve dans la voiture. Nous trouvons en cela une confiance. Même si nous savons que la fiabilité a posé problème lors des trois dernières courses, la performance est là. Nous savons donc que quel que soit le moment où nous résolvons ces problèmes, nous nous battrons avec Red Bull pour le titre. Et je fais confiance à cette équipe, parce qu'elle se donne à 200% comme toujours, évidemment. Je suis sûr qu'une fois que nous aurons résolu nos problèmes, nous serons en mesure de rattraper Red Bull."

Charles Leclerc (Ferrari) dans le parc fermé à Bakou

Or, le temps presse, et Leclerc ne manque pas d'admettre l'incertitude qui règne à Maranello : "Je ne sais pas combien de temps ça va prendre de résoudre les problèmes."

Du côté de Carlos Sainz, le son de cloche est plus philosophe, c'est presque une positive attitude : l'Espagnol se délecte de bénéficier pour la première fois de sa carrière d'une monoplace digne d'un top team, bien qu'il ne l'exploite pas encore à la perfection avec des performances légèrement en deçà de celles de son coéquipier monégasque et quelques fautes de pilotage.

"On ne peut occulter le fait que nous abordions la saison avec l'objectif d'être compétitifs à nouveau et que nous sommes parvenus à surpasser nos propres attentes en étant si compétitifs. Cela nous a placés dans la bataille pour le titre", souligne Sainz. "C'est la première année où nous sommes de retour [aux avant-postes] et nous avons fait un énorme pas en avant avec la puissance moteur et la compréhension de cette réglementation. Mais être de retour dans cette bataille est encore relativement nouveau pour nous, et ces derniers temps nous souffrons de problèmes de fiabilité. Mais pour moi, ce n'est pas grave. C'est inévitable dans le processus de reconstruction de l'écurie et quand on fait un si grand pas en avant sur le moteur, comme c'est le cas."

Quant à savoir comment empêcher la panique de s'installer à Maranello : "Cela dépend de vos attentes, si vous pensez être dans la lutte pour le titre – il semble vraiment que ce soit notre cas en matière de rythme. Forcément, ce n'est pas agréable. Mais quand on adopte un regard philosophique et qu'on se rend compte d'où on vient et des progrès que nous sommes parvenus à faire cette année, tout d'un coup ça ne paraît pas si mauvais. Nous avons simplement un obstacle à surmonter."

Propos recueillis par Jonathan Noble