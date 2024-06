Leclerc à la faute en Q3 : "Je n'ai pas fait le job"

Au cours des deux séances compétitives du jour, Charles Leclerc n'aura pas eu le loisir de goûter au top 5. Septième du sprint à la mi-journée, après un bon départ puis une suite de course bien plus discrète, le Monégasque allait être classé à cette même position en fin de qualifications, si le tour d'Oscar Piastri n'avait finalement pas été annulé pour un dépassement des limites de piste entre les virages 6 et 7.

Finalement, cela replace Leclerc au sixième rang, et plutôt du côté sale de la grille pour ce dimanche, mais le pilote Ferrari était surtout déçu d'une fin de Q3 où une erreur commise dans le second secteur l'a obligé à une forte attaque qui s'est finalement payée par une sortie de piste sans gravité dans les derniers virages. Après le sprint, au micro de Canal+ et face au constat du manque de rythme de la SF-24 vis-à-vis de la concurrence, il avait promis d'"essayer quelque chose pour la qualif" jugeant que, quitte à "faire 5e ou 6e en qualif, autant tenter quelque chose, au pire ça ne passera pas".

Ça n'est effectivement pas passé, mais il estime malgré tout avoir amélioré sa monoplace : "Honnêtement, ça a fonctionné mieux que ce que je pensais", a-t-il expliqué, toujours pour Canal+. "Malheureusement, en Q3 c'est de ma faute, je ne fais pas le job. Sur le premier train, je fais un très bon job car j'avais des pneus usés, sur le deuxième train je bloque au virage 4, et tout le reste du tour j'ai essayé de récupérer ce que j'avais perdu dans ce virage-là. C'est dommage parce que le tour avait l'air plutôt pas mal jusque-là. Avec des si on aurait pu faire beaucoup de choses..."

"Le résultat c'est qu'on a dû pas mal changé la voiture", a-t-il expliqué au sujet de l'après-sprint. "Je pense qu'on allait dans la bonne direction de mon côté mais en Q3 je n'ai pas fait le job. Je pense que ça va être un petit peu mieux qu'en course sprint. Après c'est clair qu'il y a encore pas mal de travail pour être au niveau de Red Bull et de McLaren, qui a maintenant fait un step en avant. Il nous reste encore beaucoup de boulot mais j'ai l'impression qu'on a fait un step en avant cet après-midi.

