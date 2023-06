Leclerc : Les pneus avant gauche vont "pleurer" à Barcelone

Au calendrier de la Formule 1 depuis 1991, le circuit de Barcelona-Catalunya a vu l'ajout, à partir de 2007, d'une chicane entre ce qui était auparavant les deux derniers virages du tracé, afin de casser la vitesse des monoplaces et de favoriser, en théorie, les dépassements. Très peu populaire auprès des pilotes et des spectateurs, et finalement assez peu couronnée de succès dans sa mission, cette chicane disparaît en 2023 pour laisser place à une configuration proche de celle qui avait cours entre 1995 et 2003.

Or, le retour à une portion très rapide pour terminer le tour, sur un tracé déjà très exigeant avec les pneus, va ajouter de la charge sur les gommes. Et alors que la gestion pneumatique est déjà un enjeu important cette saison, Red Bull ayant montré sa supériorité dans ce domaine également, Charles Leclerc estime que la piste catalane va martyriser les pneus, notamment à l'avant gauche, qui va être en appui lors de plusieurs phrases critiques.

"Je pense que l'avant gauche va pleurer pendant toute la course", a déclaré Leclerc lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur le nouveau tracé de Barcelone. "C'est la même chose pour tout le monde, ce sera un gros défi en termes de réglages, et aussi pour essayer de soulager l'avant gauche autant que possible. J'espère qu'avec les nouvelles pièces que nous apportons, nous serons bons en gestion des pneus, parce que je m'attends à ce que ce soit le plus important à Barcelone."

Mais pour Lando Norris, il n'y a pas que sur les pneus que le tracé de Barcelone dans sa nouvelle version va être difficile, mais également sur les organismes des pilotes eux-mêmes. "Ce sera encore plus physique pour le cou, donc je ne suis pas du tout impatient. J'espère que cela permettra d'améliorer le spectacle."

Toutefois, le Britannique craint que cela ne fasse que renforcer le côté gestion, déjà prononcé, de l'épreuve espagnole : "Le dernier virage est délicat, pour être honnête. Je ne dirais pas qu'il sera à fond, mais je pense que ça devrait améliorer la course. Il se peut qu'elle devienne encore plus une course de gestion que ce qu'elle est déjà, et c'est déjà une énorme course de gestion."

Des pneus Pirelli

Les équipes affirment déjà être bien préparées à ce que la gestion des pneumatiques soit la principale préoccupation du week-end. "Je pense que ce qui va être vraiment intéressant, c'est la réaction des pneus, en particulier à l'avant gauche", a déclaré Dave Robson, responsable de la performance chez Williams. "Vous avez maintenant ces quatre gros virages à droite rapides. Je pense que ça va dicter une grande partie de ce dont nous avons besoin pour la voiture en course, au moins en ce qui concerne le niveau d'appui et l'équilibre, la façon dont le pneu avant gauche se comporte."

"Ce sera plus difficile à l'avant gauche, mais nous passons des pneus les plus tendres [à Monaco] aux pneus les plus durs", a ajouté Alan Permane, directeur sportif d'Alpine. "Pirelli en a donc tenu compte. Je ne pense pas que ce soit un problème pour nous, pas plus que pour les autres. Il se peut que cela oblige les équipes à s'arrêter deux fois ou quelque chose comme ça. Notre voiture n'est pas particulièrement agressive pour les pneus, donc il n'y a pas de problème."

Le directeur de la compétition de Pirelli, Mario Isola, met également en avant le fait qu'en l'absence de la chicane et de la grosse réaccélération qu'elle exigeait à la sortie, les pneus arrière seraient moins sollicités.

"Ce sera probablement un peu plus dur que d'habitude pour l'avant gauche, mais un peu moins pour les pneus arrière parce que le secteur 3 était très stressant en termes de traction", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "C'est donc un peu plus latéral, un peu moins de traction. Nous avons reçu les simulations des équipes, et nous avons déjà eu quelques séances avec les F3 et F2, le test en cours de saison. Nous avons donc une idée."

"Nous avons maintenant les C1, C2 et C3. L'année dernière, nous avions ce que nous appelons maintenant le C0, mais il était trop dur. Tout le monde était sur les C2 et C3, et nous avons eu trois arrêts. Le nouveau C1 est beaucoup plus proche du C2. Je peux donc imaginer que nous aurons un mélange de stratégies, peut-être en utilisant les trois composés. Nous devons faire des calculs, mais il est probable que la course se déroulera en deux arrêts."

Avec Adam Cooper