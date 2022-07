Leclerc : "Sans Carlos, ça aurait été bien plus serré"

Charger le lecteur audio

Bien malin qui pouvait prédire l'identité du poleman avant les qualifications du Grand Prix de France. Ferrari a dominé les Essais Libres 2 sur le Circuit Paul Ricard, Red Bull a riposté en EL3 ; la Scuderia a finalement pris l'avantage dans la première séance compétitive du week-end, avec un dixième et demi d'avance pour Charles Leclerc sur Max Verstappen en Q1 puis quasiment une seconde de marge à l'actif de Carlos Sainz sur la première Red Bull dans la phase suivante.

Sainz étant condamné à un départ en fond de grille par des pénalités moteur, Ferrari a fait le meilleur usage possible de son pilote en Q3 : celui-ci a donné l'aspiration à son coéquipier entre la chicane et Le Beausset. Mission accomplie : après un premier run où Leclerc avait huit petits millièmes d'avance sur Verstappen, il a creusé un écart de trois dixièmes dans son ultime tentative.

"C'est un super tour", se félicite le Monégasque, saluant par ailleurs "l'aspiration exceptionnelle" que lui a donnée Sainz. "Tout le week-end, j'ai peiné à faire un tour parfait, et là, j'y suis parvenu. Mais je dois dire que j'ai aussi eu l'aide de Carlos et que c'était un incroyable travail d'équipe, car sans Carlos, ça aurait été bien plus serré. Mille mercis à lui. J'espère qu'il pourra se joindre à nous dans la bataille pour la victoire demain."

Leclerc ne cache pas avoir douté après avoir constaté le rythme de Red Bull en EL3, où Verstappen avait trois dixièmes et demi de marge sur son dauphin Sainz. "Après la Q1, j'étais très surpris du rythme que nous avions", confie Leclerc. "En Q2 également, nous étions très compétitifs. Nous sommes donc parvenus à renverser la situation pour les qualifications, d'une manière ou d'une autre. C'est une bonne surprise, et c'est agréable, mais c'est difficile de comprendre ce qu'ont fait les Red Bull hier car la différence était énorme en termes de chronos. On verra comment ça se passe demain."

L'objectif est désormais de "ramener la victoire à la maison". Une maison qui n'est pas loin pour le véritable local de l'étape : à vol d'oiseau, Monaco se trouve à moins de 150 kilomètres du Castellet.