Leclerc : Vasseur nous met "dans les meilleures conditions" chez Ferrari

Avec l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia Ferrari au début de la saison 2023, Charles Leclerc a retrouvé celui qui l'a accompagné vers le titre en GP3 avec ART Grand Prix en 2016, puis lors de ses débuts en F1 chez Alfa Romeo en 2018, et avec lequel il a toujours gardé une relation forte.

Depuis son arrivée à Maranello, Vasseur s'est attaché à instaurer une nouvelle dynamique au sein de l'équipe, qui a semblé porter ses fruits avec un retour au top des Ferrari au printemps, avec en point d'orgue la victoire à domicile de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco, où Carlos Sainz s'est classé deuxième.

Si la dynamique s'est quelque peu essoufflée depuis, Charles Leclerc se réjouit de l'état d'esprit régnant à l'heure actuelle au sein de l'écurie italienne.

"Je pense que les gens ont davantage de responsabilités, qu'ils sont mieux placés pour être à 100% et qu'ils ont vraiment la confiance de Fred, ce qui est une très bonne chose", a ainsi expliqué Leclerc en exclusivité à Motorsport.com. "Et Fred a toujours été très doué pour mettre les gens dans les meilleures conditions possibles afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est donc là que les choses ont changé, et c'est un changement d'approche."

Lire aussi : Formule 1 Leclerc : Les rebonds masquent les vrais progrès de Ferrari

Après un bon début de saison, les Ferrari sont toutefois rentrées dans le rang, en raison notamment de nouvelles évolutions – notamment au niveau du plancher des SF-24 –, qui n'ont pas apporté les résultats escomptés, et qui ont contraint la Scuderia à faire machine arrière et à revenir à des spécifications plus anciennes. Et, après avoir s'être un temps posée comme le challenger numéro un de Red Bull, l'écurie Ferrari s'est vue dominée non seulement par les voitures de Milton Keynes mais aussi par les McLaren puis par les Mercedes.

"Il nous a fallu trois ou quatre courses, mais je pense que tout le monde a reconnu les faiblesses de ce que nous avions apporté à la voiture", poursuit Leclerc. "Et peut-être que par le passé, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Je pense donc que nous sommes dans une meilleure situation au sein de l'équipe."

"Nous avons fait d'énormes progrès au cours des sept ou huit derniers mois avant Barcelone – Barcelone a été une course unique. Nous avons été honnêtes avec nous-mêmes et avons compris nos erreurs. Je suis persuadé que nous reviendrons sur le bon chemin."

Chaque fois qu'il se passe quelque chose chez Ferrari, cela crée toujours plus de désordre que dans n'importe quelle autre équipe.

Alors que le Grand Prix d'Italie à Monza arrive à grands pas (le 1er septembre), Ferrari travaille d'arrache-pied pour revenir sur le devant de la scène, mais son statut particulier et le regard souvent implacable des médias italiens mettent forcément l'équipe dans une position difficile lorsque les choses ne se déroulent pas aussi bien que prévu.

"Chaque fois qu'il se passe quelque chose chez Ferrari, cela crée toujours plus de désordre que dans n'importe quelle autre équipe", a admis Leclerc. "Et c'est là que nous devons être bons : quand nous sommes dans ces moments-là, nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous essayons de faire abstraction du bruit, d'en tirer des leçons et de l'utiliser de manière positive. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop."

De la même façon, alors que Ferrari a enregistré le départ récent de son directeur technique Enrico Cardile pour rejoindre Aston Martin, Leclerc veut rester positif et croire que Frédéric Vasseur saura aider la Scuderia à maintenir le cap dans cette période de transition.

La victoire de Charles Leclerc à Monaco, assortie de la troisième place pour Carlos Sainz, reste le point d'orgue de Ferrai et Frederic Vasseur cette année. Photo de: Ferrari

"Sur ce sujet particulier, j'ai toujours eu une confiance à 200 % dans ce que fait Fred", conclut le Monégasque. "Oui, Enrico a quitté l'équipe, mais je sais aussi que Fred ne restera pas directeur technique [par intérim] pendant très, très longtemps, et en attendant, je lui fais entièrement confiance pour gérer la situation de la meilleure façon possible."

"Je suis également convaincu que cela n'affectera pas l'équipe à la fin. Il s'agit plus du groupe que d'une personne en particulier. Bien sûr, c'est une situation que nous devons régler le plus rapidement possible. Mais Fred est sur le coup."