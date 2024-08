Leclerc : Les rebonds masquent les vrais progrès de Ferrari

Lorsque Ferrari a introduit son nouveau plancher lors du Grand Prix d'Espagne, les changements aérodynamiques apportés ont semblé amplifier des rebonds minimes déjà présents sur la voiture. Ce phénomène s'est surtout fait sentir dans les virages à grande vitesse, rendant la monoplace très imprévisible.

Pour faciliter son pilotage, Ferrari était revenu au plancher précédent lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, afin de contrôler au mieux le niveau de rebond sur un circuit de Silverstone composé de virages à vitesse moyenne/élevée. En Hongrie, la Scuderia avait introduit un plancher une nouvelle fois révisé pour tenter de faire disparaître ces rebonds, corrigé à 80% selon le directeur de l'équipe, Frédéric Vasseur.

Charles Leclerc a déclaré qu'il avait été compliqué de comprendre d'où venait vraiment le manque de performance de la monoplace, étant donné que le pilote s'efforçait de tenter de rattraper le retard accumulé en piste. Il explique que ces rebonds sont la cause principale des problèmes de la SF-24 et masquent les véritables progrès réalisés par l'équipe.

"À partir de l'Espagne, je pense que c'était plus le tournant où nous avons apporté quelque chose à la voiture, et les chiffres, comme je l'ai toujours dit, étaient là", a indiqué le Monégasque dans une interview exclusive avec Motorsport.com. "Cependant, cela a induit pas mal de rebondissements avec lesquels nous nous sommes battus."

"De mon côté, j'ai été très agressif lors des quatre dernières courses en matière de réglages, notamment pour essayer de trouver des solutions. J'ai toujours cherché à atteindre les derniers centièmes, et je pense que c'est l'approche la plus payante lorsque les choses sont comme cela."

Ferrari a amené un nouveau plancher au Hugaroring en Hongrie. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Lorsque vous avez une voiture qui rebondit, par exemple, vous ne pouvez pas aller trop près de la limite parce que la voiture fait des choses plus imprévisibles, et vous devez garder plus de marge", a déclaré Leclerc. "Cependant, je ne pense pas que ce soit le problème principal des dernières courses. Il s'agissait plutôt de placer la voiture dans des fenêtres très extrêmes afin d'en tirer quelque chose et de comprendre, et c'était la principale raison du manque de performance."

"Je mettrai cela principalement sur le compte des rebonds. Les rebonds sont à l'origine des incohérences que nous avons constatées lors des dernières courses, et nous ont donné un peu plus de fil à retordre qu'auparavant."

Leclerc a comparé l'approche actuellement adoptée par la Scuderia avec celle de 2023, où l'équipe avait choisi de prioriser le développement de la voiture quitte à sacrifier les résultats de la première moitié de saison. À Zandvoort l'année passée, Ferrari avait introduit un nouveau plancher qui leur avait permis de faire un vrai bond en avant en fin d'année.

"Je me souviens que l'année dernière, nous avons eu deux courses comme ça, et ça a commencé à Zandvoort où nous nous sommes dit : 'OK, peut-être que Zandvoort ne sera pas notre meilleure course, mais nous voulons apprendre autant que possible afin de nous améliorer par la suite'", a ajouté le pilote Ferrari.

"Et je suis sûr que c'est le même processus que nous avons suivi lors des trois ou quatre dernières courses [en 2024]. Cependant, le point négatif est que nous avons perdu trois courses au lieu de deux l'année dernière. Mais je crois que cela nous a permis de mieux comprendre ce qui se passait, et je suis certain que nous avons beaucoup appris."

Avec Jake Boxall-Legge