Rebonds : Ferrari a "solutionné 80% du problème"

Les Ferrari ont été en proie à des problèmes de rebonds avant la pause estivale et le Grand Prix de Belgique était particulièrement redouté à cause des ses courbes rapides, mais Charles Leclerc et Carlos Sainz ont finalement été relativement épargnés. Sans apporter de nouvelles pièces, Ferrari a pu corriger l'essentiel du problème.

"Ça allait beaucoup mieux [en course]", a confirmé Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia, à Canal+. "Ça allait bien [en qualifications] aussi. C'est très dépendant de la vitesse de passage donc si on refaisait les qualifications sur le sec maintenant, est-ce que ça réapparaîtrait ? C'est aussi un peu ce qu'il s'est passé sur le week-end chez Mercedes. Ils ont fait pas mal de changements. Zandvoort, c'est peut-être une piste un peu critique pour ça mais je pense qu'on a quand même solutionné 80% du problème depuis Silverstone."

Si Vasseur affiche encore une certaine prudence, c'est parce que ces rebonds, apparus avec la génération de monoplaces lancée il y a deux ans, sont difficiles à anticiper avec les outils de simulation des équipes, et donc encore compliqués à appréhender correctement.

"Le problème est que quand les rebonds ne sont pas sous contrôle, c'est presque impossible à simuler parce qu'on voit que d'une séance à l'autre, quand le vent change de direction ou qu'il y a autre chose, les rebonds peuvent apparaître ou disparaître, c'est vraiment minime", a précisé le Français à Sky Sports F1. "Nous sommes tous à la limite."

Carlos Sainz Photo de: Ferrari

"On ne peut pas le simuler en soufflerie. Nous avons quelques données pour imaginer si nous serons en meilleur forme ou non, mais au final, nous sommes aussi poussés par les performance que l'on pourrait gagner avec un peu plus d'appui."

Vasseur voit ce problème comme un "bon exercice pour améliorer" les outils de Ferrari, surtout que "corriger les rebonds est un pas en avant dans les performances" en soi. Il juge néanmoins nécessaire d'apporter des nouveautés sur la voiture au plus vite, alors que Leclerc déplorait l'absence d'évolutions à court terme avant Spa.

"On pousse comme des fous pour apporter quelque chose et l'avoir le plus vite possible. Je pense que nous allons aussi avoir une bonne séquence de pistes pour nous avec Monza, Bakou, Singapour, je pense que ce sont de bonnes pistes pour les caractéristiques de notre voiture."

Avec Filip Cleeren et Erwin Jaeggi