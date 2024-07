Le problème de rebond de Ferrari pourrait être "plus visible" à Spa

À Barcelone, Ferrari a apporté un nouveau package d'améliorations comprenant un nouveau plancher. Alors que ces évolutions ont eu des effets positifs sur les problèmes qu'elles ciblaient, d'autres complications sont apparues dont ce fameux souci de rebond.

En effet, depuis maintenant quatre manches, l'écurie italienne doit faire face à des rebonds dans les virages à grande vitesse, compromettant fortement les performances de la SF-24. À cause de cela, le Cheval cabré s'est retrouvé distancé par Red Bull et McLaren et a même vu Mercedes revenir dans la bataille grâce à ses deux victoires en Autriche et en Grande-Bretagne.

Des rebonds plus visibles à Spa

En Hongrie, la Scuderia a retrouvé des couleurs sur un tracé où les problèmes se sont atténués en raison des virages plus lents, rivalisant avec Red Bull et Mercedes. Cependant, alors que la F1 se rend en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, Charles Leclerc s'attend à ce que les rebonds de la SF-24 soient encore plus visibles, espérant que les améliorations apportées ce week-end permettent de résoudre les problèmes sur les tracés comptant des virages à haute vitesse.

"Je pense qu'une piste comme Spa sera un vrai test pour nous, car c'est probablement la piste où je m'attends à ce que nos problèmes soient les plus visibles. Nous verrons si nous avons la confirmation qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant de résoudre nos problèmes, ou si les améliorations de ce week-end nous ont aidés à faire un pas en avant pour ces pistes. Sur un tracé à grande vitesse, je m'attends à ce que nous ayons un peu plus de mal", a expliqué le Monégasque.

À Silverstone, Ferrari était revenu à l'ancienne spécification d'Imola. Celle-ci avait réduit les problèmes de rebonds mais, par son retard de développement, elle ne permettait pas à l'écurie italienne de rivaliser avec les autres top teams. Ferrari a alors introduit de nouvelles améliorations lors de la manche hongroise et poursuivra avec celles-ci en Belgique, accompagnées de nouveaux ajustements pour rendre la voiture plus résistante aux rebonds, alors que le phénomène devrait être plus prononcé.

"La compréhension est là", a déclaré Leclerc. "Le souci avec le genre de problème [de rebond] auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il est soit présent, soit absent. Et il est très difficile de voir l'amélioration. Peut-être que vous l'avez pendant moins de temps, mais ce n'est pas comme si vous en amélioriez l'intensité. Donc, chaque fois que vous l'avez, vous l'avez."

"Nous faisons des pas dans la bonne direction. Est-ce que cela va suffire pour ne pas l'avoir ? Je ne suis pas encore sûr. Et je m'attends à ce qu'à Spa, cela puisse être à nouveau un problème."