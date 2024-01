Du changement dans le management de Lewis Hamilton

Depuis 2021, Lewis Hamilton travaillait avec l'entreprise Copper, spécialisée dans le management, et sa directrice Penni Thow. Le but de cet accord était avant tout de développer le Project Forty Four mis sur pied par le septuple Champion du monde, ainsi que ses affaires à long terme, notamment en dehors de la discipline.

Cela comprenait la fondation caritative Mission 44, un projet de documentaire avec Apple+ TV et le film sur la F1 porté par Brad Pitt, là aussi produit par Apple, actuellement en cours de tournage et dont Hamilton est également producteur. Le terme du contrat avec Thow ne signifie d'ailleurs pas la fin de toute collaboration puisqu'elle se poursuivra sur divers projets, dont celui du film.

Hamilton ne va pas se lancer dans l'inconnu pour la suite, puisqu'il va retrouver à ses côtés une vieille connaissance, en la personne de Marc Hynes. Ce dernier s'était lié d'amitié avec Hamilton du temps de son passage chez Manor en Formule Renault et en F3. Hynes était alors coach pour l'équipe dirigée par John Booth et est resté proche du natif de Stevenage après son arrivée dans la discipline en 2007.

En décembre 2015, Hynes avait eu la responsabilité de bâtir le Project Forty Four, que Hamilton avait mis en place un an plus tôt, tout en s'occupant de ses activités au jour le jour, et notamment lors des Grands Prix. Il avait quitté l'organisation en bons termes début 2021, avant de jouer un rôle important dans le management de Zhou Guanyu, travaillant aux côtés de son associé au sein de l'entreprise Equals Management et ancien collègue chez Manor/Marussia, Graeme Lowdon. La compagnie va d'ailleurs continuer de travailler avec le Chinois.

Lewis Hamilton et Marc Hynes en 2017.

Dans sa nouvelle collaboration avec Hamilton, Hynes va s'occuper de la gestion quotidienne liée à la compétition plutôt que des activités marketing. D'autres recrutements sont attendus pour renforcer la structure de management, tout en continuant à développer ses activités hors F1.

Un porte-parole du Britannique a déclaré à Motorsport.com : "L'accord de management de Penni Thow et sa société Copper avec Lewis Hamilton est arrivé à son terme naturel en décembre 2023, après l'expiration de sa durée déterminée. Au cours de ce partenariat, Penni et son équipe ont soutenu la vision entrepreneuriale de Lewis et, ensemble, ils ont lancé plusieurs projets passionnants. Bien que l'accord de management ait pris fin, Copper continuera à travailler avec Lewis sur certains de ces projets communs afin d'assurer la poursuite de leur développement et de leur succès."

"Au cours des prochains mois, Lewis développera sa société Project Forty Four, créée en 2014, et fera des nominations et des annonces passionnantes alors qu'il continue à développer son activité entrepreneuriale et ses intérêts en matière d'investissement. Lewis est impatient de commencer la nouvelle saison de F1 et il travaillera avec Marc Hynes, son ami de longue date et ancien collègue, qui apportera son expertise pour aider Lewis sur la piste. Marc se concentrera uniquement sur les activités de course et soutiendra l'engagement de Lewis à revenir à la première place."

Avec Adam Cooper