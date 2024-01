Pour Mercedes, Hamilton a toujours son "besoin compulsif de victoire"

De sa première saison en 2007 à la dernière lors de laquelle il a joué le titre mondial, en 2021, Lewis Hamilton n'avait jamais connu de saison sans victoire. Depuis le lancement de la nouvelle génération de monoplaces, Mercedes n'a pas pu lutter avec Red Bull et a dû se contenter d'une seule victoire, conquise par George Russell à Interlagos en 2022.

Hamilton a dégringolé à la sixième place du championnat cette année-là, avant de remonter au troisième rang l'an passé, avec des résultats loin de ceux qu'il a connu lorsqu'il empilait les titres avec Mercedes. Et alors que l'Anglais a fêté ses 39 ans en début d'année, certains se demandent si la faim de victoire est encore là après ces deux saisons décevantes, James Allison reste convaincu que son pilote est toujours au sommet, la seule inconnue venant du niveau de la nouvelle monoplace.

"Je pense que vous auriez du mal à trouver un pilote qui n'est pas motivé sur la grille", a expliqué le directeur technique de Mercedes, qui vient de prolonger son contrat. "Je pense que cela va de soi pour eux. Et dans l'ensemble, plus les pilotes réussissent, plus leur besoin compulsif de victoire est inéluctable."

"Dans le cas de Lewis, cela fait vraiment partie de qui il est donc il n'y a aucun doute sur sa motivation pour retrouver la victoire. Qu'il puisse le faire ou pas va plus dépendre du matériel que nous allons lui donner. Il a toujours eu les compétences."

Lewis Hamilton

Au cours des deux dernières saisons, la motivation de Lewis Hamilton s'est vue lorsqu'il pointait du doigt les faiblesses de sa monoplace, au point de déplorer de ne pas avoir été suffisamment écouté dans le développement de la W13 alignée en course l'an dernier, même s'il a par la suite regretté ses critiques.

Si les opinions du septuple Champion du monde et de George Russell ont été prises en compte pour la conception de la nouvelles monoplace, le duo britannique doit se contenter d'un rôle d'observation en ce moment, dans l'attente de découvrir les solutions privilégiées par les ingénieurs.

"Pour les deux pilotes, leur rôle durant l'hiver est surtout de faire attention à leur préparation physique, de s'assurer qu'ils sont prêts mentalement et de se tenir informés auprès de nous de nos réussites et nos échecs, pendant que nous nous efforçons de valider, construire, tester et préparer la voiture pour eux", a précisé Allison. "C'est vraiment un moment de l'année où ils ne peuvent pas avoir autre chose qu'un rôle d'observation dans ce que nous faisons."

"Une fois que la voiture roule et qu'elle nous 'parle', les pilotes sont son interprète, et leur opinions commencent à avoir beaucoup plus de poids. Donc pendant l'hiver, ils doivent juste se préparer au prochain défi."

Avec Jonathan Noble