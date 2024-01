Le directeur technique James Allison prolonge son contrat chez Mercedes

Quelques jours après Toto Wolff à la tête de l'écurie Mercedes, c'est au tour de James Allison de prolonger son contrat avec le constructeur allemand pour plusieurs années. Le Britannique demeurera le directeur technique de l'équipe de Brackley, lui qui a repris ce poste à Mike Elliott en cours d'année dernière. Les deux hommes avaient d'abord interverti leurs fonctions, avant le départ du second nommé à l'automne dernier.

Après avoir pris du recul en occupant un poste de supervision, James Allison a donc repris du service pour diriger le projet technique de Mercedes mais on ignorait pour combien de temps. C'est bel et bien dans du long terme que s'inscrit l'ingénieur de 55 ans, passé notamment chez Renault et Ferrari avant de rejoindre Mercedes en 2017.

"La F1 m'a apporté beaucoup de chance, mais aucune n'a été plus importante que répondre à l'appel de Toto pour aller chez Mercedes en 2017", explique-t-il. "C'est un immense privilège de poursuivre cette aventure, de travailler aux côtés de collègues brillants et de lutter ensemble pour remporter le championnat."

Son esprit de gladiateur, ses connaissances, son expérience et sa détermination font de lui quelqu'un d'inégalable.

Pour Toto Wolff, s'assurer la présence de James Allison sonnait comme une évidence, le directeur de l'écurie soulignant ses compétences reconnues ainsi que son approche de sa mission.

"Je suis ravi que James se soit engagé à long terme avec l'équipe", se félicite-t-il. "C'est tout simplement le leader technique le plus impressionnant de notre sport. Son esprit de gladiateur, ses connaissances, son expérience et sa détermination font de lui quelqu'un d'inégalable. Son influence et son impact vont même bien au-delà."

"Depuis qu'il a rejoint l'équipe en 2017, il a été un allié déterminant et un partenaire pour moi à titre personnel. Nous pouvons nous remettre en question l'un et l'autre, ouvertement et honnêtement. C'est une incarnation de la méthode douce mais ferme que cultive l'équipe, et qui est vitale pour nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes."

"Surtout, James est un véritable ami sur lequel on peut compter, non seulement dans les moments de succès mais aussi dans les moments difficiles. Ce fut un plaisir de travailler avec lui ces sept dernières années et je me réjouis de pouvoir continuer à le faire pendant de nombreuses années encore."

Mercedes sort de deux années difficiles, au cours desquelles l'écurie n'a remporté qu'un seul Grand Prix depuis l'introduction de la nouvelle réglementation technique, début 2022. Elle espère se remettre dans le droit chemin avec la future W15 et se rapprocher ainsi de Red Bull en 2024, et James Allison estime que la stabilité assurée par sa prolongation et celle de Toto Wolff sera précieuse dans un tel contexte.

"Je pense que c'est clairement utile pour une équipe de savoir qu'elle a de la stabilité", répond-il à Motorsport.com. "C'est assurément très important de savoir que l'on a cette stabilité avec Toto et j'espère que les gens sont rassurés de savoir que c'est le cas. Cela veut dire que tous ceux qui observent ça de l'extérieur peuvent voir qu'il y a une stabilité et un investissement pour que l'équipe puisse travailler solidement et qu'elle connaisse le succès à l'avenir."

Propos recueillis par Jonathan Noble