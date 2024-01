Pourquoi la Mercedes W15 sera différente de ses devancières

Au moment d'entrer dans la nouvelle ère réglementaire, en 2022, Mercedes a emprunté seul une voie technique étonnante, en arborant un design global vite résumé à sa particularité la plus visible, à savoir le "zéro ponton". Prometteuse sur le papier, cette orientation s'est rapidement heurtée à la réalité de la piste : dans une F1 où l'effet de sol revenait au premier plan des sources d'appui, la W13 a vite montré ses limites, avec un marsouinage et un rebond particulièrement handicapants, empêchant d'en exploiter le plein potentiel.

En dépit de ces difficultés et de performances décevantes, Mercedes n'a pas désarmé et a continué d'explorer cette voie, tout en assurant être prêt à faire un virage à 180 degré si nécessaire. Dans cette phase décisive, la victoire nette et sans bavure du Grand Prix de São Paulo 2022 a aveuglé les troupes de Brackley, qui y ont trop vite vu une validation d'un important potentiel sous-jacent. Début 2023, toutefois, dès la présentation de la W14 qui reprenait au départ ces pontons minimalistes et les grandes lignes de sa devancières, il apparaissait clairement au sein de la direction technique de l'Étoile que le deuil de cette orientation avait été fait et que l'on s'apprêtait à rentrer dans le rang.

Le design "zéro ponton" est apparu pour la première fois au public lors des essais de Bahreïn 2022.

Contraint, comme Ferrari, d'adapter à une monoplace initialement conçue différemment une philosophie avec laquelle Red Bull avait glané les titres mondiaux en 2022 et allait se muer en véritable rouleau compresseur sur la suite de la saison 2023, Mercedes a continué de manger son pain noir, avec cette fois-ci aucune victoire pour mettre du baume au cœur de la structure qui fut, entre 2014 et 2021, l'ogre de la discipline.

La saison 2024 doit dans ce contexte marquer un vrai nouveau départ pour Mercedes sur le plan technique. Certes les résultats de 2023 n'ont pas été catastrophiques, avec une seconde place au classement constructeurs et la troisième position de Lewis Hamilton chez les pilotes, mais les limites étaient claires et Red Bull a été encore plus inatteignable que lors de la campagne précédente. Aussi, pour espérer se relancer dans la seconde moitié de l'ère réglementaire actuelle, une réorientation technique drastique est attendue.

Mercedes a changé de méthode avant de changer de design

Mais n'allez pas parler de changement de "concept" de voiture à James Allison. Le Britannique, qui a repris les commandes du département technique de l'écurie au cours de la saison 2023, en lieu et place de Mike Elliott, se refuse à considérer que Mercedes va simplement modifier le design de sa F1. Non, pour lui, les choses vont au-delà : le constructeur allemand a dû corriger et modifier son approche de la façon de concevoir sa monoplace. Et dans cette perspective, effectivement, si le produit final est différent, c'est parce que les méthodes pour le produire sont différentes.

"Dans l'esprit d'un designer ou d'une personne chargée de la performance en F1, le 'concept' n'a en fait rien à voir avec la voiture", a expliqué Allison à Sky Sports. "Il s'agit d'un processus par lequel vous décidez à quoi ressemble une bonne monoplace et à quoi ressemble une mauvaise monoplace. C'est votre méthodologie pour passer au crible les nombreux éléments que vous pouvez mettre sur la voiture et trouver seulement ceux qui, selon vous, vont vraiment améliorer les temps au tour. C'est une méthode. La monoplace elle-même n'est que le résultat de cette méthode."

Mercedes n'est revenu à des pontons plus traditionnels qu'à partir du GP de Monaco 2023.

"Ainsi, lorsque vous nous parlez de concept, nous entendons : 'Quoi, vous pensez que notre système de pondération en soufflerie n'était pas bon ?' Et nous l'avons modifié. Ou bien encore que notre méthode de quadrillage en CFD n'était pas la bonne et nous en avons modifié le concept. C'est ce que le 'concept' signifie pour nous et la voiture naît de l'application de ce processus et de ce concept."

"Alors, bien sûr, les deux dernières années nous ont obligés à ajuster notre approche et notre méthodologie – notre concept, si vous voulez – et en conséquence, le matériel qui en sortira sera nécessairement différent, parce qu'il est défini par des décisions différentes et des pondérations différentes concernant ce qui est important et ce qui ne l'est pas. On est excité par le résultat final, mais en réalité, c'est l'approche qui détermine notre sort."

L'importance exagérée du "zéro ponton"

Logiquement, en suivant ce raisonnement, Allison juge que l'importance des pontons très étroits, qui ont été abandonnés à partir du GP de Monaco 2023, dans les difficultés de Mercedes a été exagérée. Il reconnaît malgré tout que, par la force des choses, ils sont sans doute devenus emblématiques des problèmes de la structure et du temps qu'il lui a fallu pour modifier son approche.

"Je ne vois pas le monde de la même manière que vous, en regardant un ponton et en décidant qu'il s'agit d'un concept", a-t-il ajouté, toujours pour Sky Sports. "Avec notre voiture, nous avons clairement emprunté une voie, et je dirais que cela allait de la pointe du nez à l'arrière du châssis, qui n'était pas très compétitive. L'aspect le plus visible était nos pontons, mais ce n'était en aucun cas le facteur déterminant."

Contrairement à sa devancière, la Mercedes W14 n'a remporté aucun Grand Prix.

"C'est de l'avant de la voiture à l'arrière que les choses n'allaient pas, et c'est ce que nous avons dû apprendre et régler, ce qui nous a pris plus de temps que nous ne l'aurions voulu. Les pontons sont peut-être emblématiques d'une équipe qui a mis un peu trop de temps à comprendre ce qu'il fallait faire, mais ce n'est en aucun cas la caractéristique distinctive qui a scellé notre sort."

S'exprimant au sujet de la W15 dans le Daily Telegraph, Toto Wolff a partagé des retours positifs venant du pilote de simulateur de Mercedes, Anthony Davidson, à propos du comportement de la nouvelle monoplace, tout en se montrant prudent. "Il pilotait à Melbourne [dans le simulateur] et il a dit : 'Pour la première fois depuis deux ans, la voiture se comporte comme une voiture'. Évidemment, j'adorerais que cela soit corrélé sur la piste mais nous avons vu ces deux dernières saisons que ce n'est pas toujours le cas."

La W15 sera dévoilée au public le 14 février prochain à l'occasion du traditionnel événement en live de Mercedes depuis Silverstone.